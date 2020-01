Exigen cancelar aumento en Autopista Saltillo-Monterrey

Escuchar Nota

Saltillo.- Los diputados de Coahuila y Nuevo León hacen frente común para exigir a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes que cancele el incremento a las tarifas en la autopista Saltillo-Monterrey, al considerar que resulta injustificado por las condiciones con que opera.



El diputado Emilio Alejandro de Hoyos Montemayor expresó su inconformidad por el aumento, toda vez que millones de vehículos se desplazan por la autopista anualmente y las condiciones de seguridad no son las óptimas.



Por ello, los diputados locales se coordinarán con los legisladores de Nuevo León, para intentar frenar el alza en la tarifa de peaje, que aplica para automóviles, autobuses y transporte de carga.



El presidente de la Junta de Gobierno señaló que el diputado federal por Nuevo León, Hernán Salinas Wolberg, será el canal para llevar un documento firmado por los legisladores en el que expresarán su rechazo al ajuste tarifario y solicitar su cancelación.



El documento lo entregará este jueves en las oficinas centrales de la SCT en la Ciudad de México.



Argumentarán que la autopista Saltillo-Monterrey funciona con varias deficiencias que la tornan insegura y que continuamente se presentan accidentes que provocan decenas de heridos, muertes y pérdidas millonarias para la industria y el comercio, cada vez que es cerrada a la circulación.



Se acaba de anunciar el incremento a las tarifas, lo que De Hoyos Montemayor calificó como un duro golpe al bolsillo de los usuarios, pues no cuenta con protocolos de seguridad y los aumentos resultan exagerados y fuera de la realidad.



Añadió que los accidentes ocurren con frecuencia, se reportan personas lesionadas y muertes, además de grandes pérdidas económicas que afectan ambas entidades de manera directa.



Así, los diputados de Coahuila y Nuevo León trabajarán de manera conjunta para gestionar mayores condiciones de seguridad en la autopista, lo que incluye mejor señalización, acotamientos, retornos y prohibir el paso al tráfico pesado.



“Seguiremos exigiendo a la concesionaria, no vamos a quitar el dedo del renglón, para que se cumpla por otro lado con todas las medidas necesarias para garantizar la seguridad para quienes transitamos por esta vía”, apuntó.