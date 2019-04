Exigen cancelar licitación de carbón

Una sola empresa obtuvo un contrato con la CFE por 176.3 millones de pesos, aunque solo cuenta con 4 pozos y 44 trabajadores, lo que motivó una marcha de protesta en la Región Carbonífera con alrededor de 80 productores afectados y cientos de transportistas.La Familia Pasta de Conchos se unió a las manifestaciones de inconformidad y aseguró que el modelo de licitación promovido por la Comisión Federal de Electricidad está viciado de origen, dado que solo revisa documentos, pero no verifica que las minas existas y que cuenten con capacidad extractiva y reservas de carbón suficientes para cumplir con el contrato.Tampoco verifica que los trabajadores estén registrados en el IMSS, que las operaciones mineras tengan el Manifiesto de Impacto Ambiental, que no lo violen y que remedien el daño ambiental, resultado del extractivismo, “lo cual nunca hacen las empresas”, que las concesiones estén vigentes y que no se extraiga mineral en concesiones cancelaras o inexistentes.La paraestatal licitó 330 mil toneladas de carbón para abastecer a las centrales termoeléctricas Carbón II y José López Portillo, que fueron asignadas en partes iguales a la Promotora para el Desarrollo Minero (Prodemi) y a la empresa Minera y Acarreos Flores.Mediante un comunicado, la Familia Pasta de Conchos informa que la licitación se hizo porque empresarios, el gobernador Miguel Angel Riquelme Solís, el delegado federal Reyes Flores Hurtado, el diputado federal Evaristo Lenin Pérez Rivera y el Congreso del Estado emprendieron una fuerte campaña para reactivar la compra de carbón.“Utilizaron argumentos falsos como decir que se afectan entre 10 mil y 60 mil empleos. Nunca los empresarios del carbón han tenido más de 3 mil trabajadores registrados en el IMSS, y los registran con salario mínimo porque les pagan en sobres el resto del salario”, sostiene el colectivo.“También dijeron que se estaba colapsando la Región Carbonífera, y tampoco es del todo cierto. Al menos no ahora. Hace años era cierto porque no había otra fuente de empleo, pero ahora, con la presencia de maquiladoras que genera miles de empleos, solo en Sabinas son 6 mil, aunque los salarios son precarios, para los trabajadores mineros se han vuelto una opción”.En las maquiladoras, los trabajadores denuncian que les pagan poco, aunque no trabajan con miedo a morir.“Esta licitación –afirma el colectivo- viene a repetir el mismo esquema que vivimos y padecimos los sexenios anteriores, porque la CFE no se hace responsable de su cadena y no asume las consecuencias de impulsar, promover y sustentar un modelo extractivo que, desde que se inventó la Prodemi en el 2003, se supone que era para el desarrollo y crecimiento del estado”,“Pero después de tantos años, lo único que hacen es generar empleos precarios y generar ganancias para empresarios y políticos, pero no desarrollo. Esta licitación lo prueba de nueva cuenta”.El documento refiere que una de las dos partidas es para Antonio Flores Guerra, que tiene dos empresas: Minera y Acarreos Flores y Minera Don Chilo, metidas en el negocio del carbón.Gana la licitación con la primera empresa, pero tiene 4 pozos fuera de operación y 24 trabajadores. Minera Don Chilo tiene 20 trabajadores en tajos que operan ilegalmente en colindancia con zonas habitaciones y una escuela.Así que, advierte, gana la licitación de 165 mil toneladas que significan 176 millones 348 mil pesos para generar 44 empleos.La otra ganadora, refiere, es la Prodemi, que históricamente ha sido acusada de corrupción. Entrega contratos a políticos y empresarios que no tienen minas, o que tienen una mina que no puede surtir el pedido; entrega contratos y compra a minas que operan de forma ilegal o clandestina.Asimismo, desaparecen los fideicomisos que son para los poblados, y la región vive un colapso ambiental y de salud que nadie remedia.Y la mayoría de los mineros fallecidos mueren en minas a las que les compra la Prodemi, asegura, hasta sin estar registrados en el IMSS, y ningún trabajador minero puede superar el estatus de pobreza porque el modelo extractivista solo beneficia a empresarios y políticos.El colectivo recuerda que el 22 de noviembre pasado la Comisión Nacional de los Derechos Humanos emitió la recomendación 62/2018 por “Violaciones a los Derechos Humanos a la Seguridad Jurídica, Medio Ambiente, Vivienda Adecuada, Salud y otros Derechos Humanos por la Explotación de Carbón Mineral en el Municipio de Sabinas”.La dirigió a la Secretaría de Economía, Secretaría de Medio Ambiente, Comisión Nacional del Agua, Procuraduría Federal de Protección al Ambiente, la Comisión Nacional de Areas Protegidas, Gobierno del Estado y la Fiscalía General de Coahuila.“Esta recomendación es resultado del abuso en la extracción de carbón que compra la Prodemi, y aunque todas las autoridades la aceptaron, nadie le ha dado cumplimiento”.La licitación, afirma, debe cancelarse, pero no entregarla directamente a la Prodemi, sin que se haga pública la lista de empresarios y sus centros de trabajo, de lo contrario el resultado será el mismo de siempre, la violación a los derechos humanos de los trabajadores, sus familias y la población que habita en las comunidades mineras.“Estamos ante la oportunidad de hacerlo bien, por una vez en la historia. Ojalá la quieran aprovechar”, concluye el colectivo.