Exigen cesar a delegado por red millonaria

El senador y dirigente nacional de Movimiento Ciudadano, Clemente Castañeda, exigió al Gobierno federal que separe de su cargo como superdelegado en Jalisco al empresario Carlos Lomelí.En su edición de este viernes, REFORMA informó que Lomelí ha tejido una extensa red de empresas que en los últimos 13 años le han permitido obtener contratos por hasta 7 mil millones de pesos con 17 Gobiernos estatales y el federal.Para el legislador jalisciense, el caso de Lomelí deja al descubierto que el discurso presidencial es una falacia cuando pugna por separar el poder político del económico."En el caso de cualquier funcionario que tenga un señalamiento de imbricación entre poder político y económico es mucho mejor para una investigación si el funcionario es separado de su encargo, sobre todo porque si no hay nada que esconder, como dice el propio gobierno federal, lo más sano es una investigación libre independiente y apegado a derecho y que muy pronto conozcamos los resultados", planteó en entrevista telefónica.En su opinión, hay una contradicción entre el discurso del Presidente y la práctica porque no hay separación entre el poder económico y el poder político."Pero también en torno al supuesto combate a la corrupción, no deja de ser un elemento discursivo: este es sin duda la primera y verdadera prueba de fuego que tiene el Gobierno lopezobradorista porque no se trata de juzgar el pasado sino de algo que ocurre en el presente".