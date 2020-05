Exigen cineastas a IMCINE aclaración de presupuestos

Escuchar Nota

Ciudad de México.- Cineastas nacionales solicitaron al Instituto Mexicano de Cinematografía (IMCINE) aclarar si hay o no recortes a sus recursos y al dinero destinado a fondos de apoyo a filmaciones.



Este 13 de mayo se rumoró que las cuentas bancarias de la institución fueron "vaciadas" y se redujo en 50 por ciento el dinero que se destinaría a diferentes campos.

Debido a las especulaciones, el IMCINE lanzó un comunicado donde garantizó que no había riesgo para el apoyo a las producciones nacionales.



El órgano dependiente de la Secretaría de Cultura aseguró que su presupuesto fue ajustado en gastos operativos para no afectar los fondos destinados a la creación cinematográfica.



"La reconfiguración del presupuesto del IMCINE consiste en realizar ajustes a gastos operativos para no afectar los apoyos, estímulos y donativos que otorga el Instituto a través de sus diversos programas. De tal manera que nuestros compromisos están garantizados y prueba de ello son las convocatorias emitidas y sus resultados", se informó.



Natalia Beristáin, directora de Los Adioses, acusó en redes sociales que algunas convocatorias emitidas antes del decreto de extinción de los fideicomisos, como el de estímulo a gui”n, recibieron un recorte.



María Novaro, directa del IMCINE, propuso a Beristáin realizar una reunión virtual con un grupo de interesados en el tema, para esclarecer dudas.



“Arma un grupo de interesados en el tema y con mucho gusto les explico en la reunión lo que está pasando con FOPROCINE, FIDECINE y demás apoyos con toda precisión. Es mi obligación aclararlo para que no haya tanta desinformación circulando", escribió Novaro.



El 2 de abril de 2020 se publicó en el Diario Oficial de la Federación un decreto con el que se ordenaba la extinción de los fideicomisos públicos sin estructura orgánica, mandatos o análogos de carácter federal como unidades responsables o mandantes.



Para hacer frente a esto la Secretaria de Cultura, Alejandra Frausto, anunció que el Fondo para la Producción Cinematográfica de Calidad (Foprocine) se fusionaría con el Fondo de Inversión y Estímulos al Cine (Fidecine) "incorporando los objetivos y beneficios del primero en el segundo".