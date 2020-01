Exigen con violencia pacificación del país; feministas aprovechan marcha

Escuchar Nota

“¿No es una tragedia humanitaria? Pues no sé qué tamaño tenga que tener. Que nos explique Andrés Manuel López Obrador, pero ahí la tiene delante de sí, la tiene en esta caminata, y si la quiere negar, cada quien, el problema es que la lo hace el Presidente y eso es grave”.



“La investidura presidencial no es para guardarla dentro de una urna, es para que acoja a la nación entera sobre todo el sufrimiento de los más desesperado que son las víctimas”, reiteró Sicilia.



“No hay mal que por bien no venga, tal vez esto va a dar fuerza al movimiento ciudadano porque yo lo que estoy tratando es elevar consciencias en el último municipio, la última callecita, yo también le quiero elevar la consciencia al Presidente, tal vez con el evento hoy recapacita y está más a las órdenes”, insistió LeBarón.

“Tal vez esté haciendo su mejor esfuerzo, dentro de su capacidad, yo sí lo veo como un hombre que tiene buenas intenciones”.



Integrantes de laefectuaron el sábado un festival cultural en la explanada de la Estela de Luz en donde hacen un llamado para, uno de los convocantes del movimiento, pidió que el Gobierno federal reconsidere su forma de ver la situación de violencia que azota a varios estados y regiones del país que el año pasado costó más de 35 mil 500 vidas.Si bien no se mostró sorprendido por la decisión del presidentede no querer entrevistarse con él y otros líderes de la caravana, consideró que es la figura presidencial quien debe encabezar la pacificación de México., otro de los convocantes de la caravana, estableció que es indispensable dejar el pasado, iniciar una organización civil nacional que ayude en la pacificación del país.Dijo que él personalmente no pidió entrevistarse con el Presidente de la República, pues ya lo ha visto dos veces desde queen un paraje de La Mora.Lo que sí pidió es pasar de las buenas intenciones para afrontar la pacificación del país a las acciones que se requieren para lograrlo.La jornada cultural de la caravana inició alrededor de mediodía y se prolongó hasta el anochecer y se presentaron escritores, poetas, grupos musicales, cantantes, activistas y víctimas de la violencia que exigieron a las autoridades de todos los niveles de gobierno actúen para reducir la delincuencia.Feministas protestaron y realizaron pintas durante la marcha convocada tras loscontra ely laLa manifestación denominada, inició alrededor de las 17:30 horas y partió de la Antimonumenta, frente al Palacio de Bellas Artes, hacia el Ángel de la Independencia.Integrantes de colectivos como Ni una Menos México, Me Too México, Violetas Soreciendo, Crianza Feminista y la Colectiva Amor no es Violencia A.C., indicaron que el motivo fueLa primera activista, de 24 años, fue secuestrada y encontrada sin vida el pasado 9 de enero enEn tanto, Cabanillas, de 26 años e integrante del colectivoen Ciudad Juárez,, fue asesinada el pasado 18 de enero.Desde Avenida Juárez, y frente al Palacio de Bellas Artes,. También salpicaron a elementos de lEn la Glorieta de Colón lanzaron unapor lo que una mujer resultó herida, mientras que en el Senado arrojaron objetos.También hicieron pintas en relación a la petición para que legisladoresdurante la marcha .Las uniformadasque se implementó para resguardar a las integrantes del contingente, no obstante, las manifestantes las agredieron.Una de ellas fue diagnosticada con, otra conposterior tercio medio y una más con, por lo que fueron trasladadas a un hospital para su atención.Asimismo, durante la protesta personal del ERUM atendió a una menor de un año de edad; a una joven de 24 años de edad por intoxicación de gas, a quien se le suministró oxígeno y regresó a la marcha; y a