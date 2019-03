Exigen el cese de agresiones en clínica

.(Javascript debe estar habilitado para ver esta direccion de correo)

Miembros del Consejo Ciudadano para VIH e ITS de a Ciudad de México, piden al Sindicato Nacional de Trabajadores de la Secretaría de Salud (SNTSA) el cese de agresiones y la liberación de las instalaciones."El día miércoles 27 de marzo de 2019, el Comité Ejecutivo Seccional No. 18 dirigido por Ricardo Hernández Carmona, en colusión con otras secciones del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Secret1aría de Salud (SNTSA) impidieron el acceso a las autoridadesdel Centro para la Prevención y Atención Integral del VIH/sida del Distrito Federal alegando supuestas violaciones a los Derechos Humanos y Laborales de sus agremiados.Estas protestas ocasionaron el corte de atención a la gran mayoría de las personas usuarias de esta Clínica –estos servicios son utilizados aproximadamente por 13 mil pacientes. Pese a las exigencias de las personas usuarias que se encontraban en esemomento de ser atendidas como es su derecho, recibieron una negativa tajante que les obligo a retirarse de las instalaciones.Ante estos hechos, las Organizaciones de la Sociedad Civil firmantes compartimos el siguiente pronunciamiento:1. Exigimos al SNTSA y a quiénes los respaldan el cese a las agresiones en contra del personal que no se ha alineado a sus políticas y prácticas excluyentes y violentas, de las personas usuarias de la Clínica Condesa, de las autoridades del Centro y de Organizaciones de la Sociedad Civil que trabajan diariamente en favor de los Derechos Humanos de las personas con VIH.2. Exigimos el retiro del Sindicato de las instalaciones de la Clínica Especializada Condesa, con base en los reiterados actos de homofobia, transfobia, misoginia, violencia de género y discriminación en contra de las personas usuarias.3. Las organizaciones y activistas firmantes manifestamos nuestro amplio respaldo al Programa de VIH de la Ciudad de México, a la Dra. Andrea González Rodríguez y a su equipo de personas colaboradoras por el compromiso y trabajo a favor de laspersonas con VIH, el cual es referente a nivel mundial.4. Demandamos que por el bien de las personas usuarias de esta Clínica se resuelva la situación de manera pacífica, ordenada y expedita, al tiempo que pedimos la intervención de la Jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Dra. ClaudiaSheinbaum Pardo y de la Secretaria de Salud de la Ciudad de México, la Dra. Oliva López Arellano.5. En concordancia con el comunicado de CENSIDA: reiteramos que el derecho a la salud de los miles de personas que reciben atención en la Clínica Especializada Condesa no debe estar por debajo de ningún tipo de intereses.6. Recordamos a la opinión pública que existen antecedentes de amenazas, imposición de plazas con personal no capacitado y tampoco sensibilizado dentro de la estructura de la Clínica, discriminación directa hacia las poblaciones que enla Clínica se atienden, además de la reiterada violencia de género en contra de la Directora del Centro, Dra. Andrea González y sus colaboradoras por parte del SNTSA Sección No. 18.7. Visibilizamos una vez más la falta de ética profesional, compromiso social y capacidad de respuesta a la epidemia en la Ciudad de México por parte de esta sección sindical.8. Responsabilizamos a la directiva de la Sección 18 del SNTSA de las afectaciones que puedan sufrir las personas usuarias de la Clínica Condesa.9. Invitamos a las personas usuarias a estar pendientes de que los servicios se otorguen eficientemente y en caso de haber interrupciones, presenten las quejas correspondientes por cualquiera de las siguientes vías: a. Módulo de Derechos Humanos “Francisco Galván Díaz” instalado al interior de las Clínicas Especializadas Condesa e Iztapalapa con el correo:y al teléfono 24543469b. Consejo Ciudadano para VIH e ITS de la Ciudad de México al correo:y al teléfono 56157383c. A través de las redes sociales, arrobando a la Secretaría de Salud de la Ciudad de México ‘@S_SaludCDMX’, a la Dra. Oliva López Arellano ‘@OliviaLopezA’ y a la Jefa de Gobierno Dra. Claudia Sheinbaum Pardo‘@Claudiashein’.Atentamente,1. Abel Quiroga, ACODEMIS A.C.2. Acción Comunitaria Trans A.C. Tatiana Ramírez Chavez.3. AHF México A.C.4. Aidé García, Católicas por el Derecho a Decidir, México5. Alaín Pinzón, Defensor de Derechos Humanos.6. Amigos Potosinos en Lucha Contra el sida A.C.7. Amsavih IAP8. Ana Cristina González, La Mesa Colombia.9. Ana Quiros, CISAS Nicaragua/Costa Rica10. Antonio Medina Trejo, Asociación Mexicana de Comunicación para la Igualdad11. Arely Cano, Comunidad Internacional de mujeres viviendo con VIH, ICW Latina12. Aspane Nueva Era, A.C.13. Beatriz Quintero Red Nacional de Mujeres de Colombia14. Brigada Callejera de Apoyo a la Mujer Elisa Martínez A.C.15. Carlos Ventura, Centro de Derechos Humanos Fray Francisco de Vitoria OP, A.C.16. Carlos Villalpando, C. TRANSVERSO A.C.17. Celícola Olea, Centro de la Mujer Peruna Flora Tristán, Perú18. Centro de la salud sexual para la diversidad sexual. Mtro. Marcos Tuffik Rodriguez19. Colectivo Espartanos, Vicente Mendoza20. Colectivo Ofender la Sociedad.21. Colectivo Trans Por la Libertad de Ser y Decidir22. Comunidad Metropolitana A.C. (COMAC)23. Condomóvil A.C.24. Consejo Ciudadano para VIH e ITS de la Ciudad de México25. Daptnhe Cuevas, Ciudad Feminista, México26. Diana Damián, Red mesoamericana mujeres, salud y migración27. El Caracol, A.C.28. Elena Reynaga Red de Mujeres Trabajadoras Sexuales de Latinoamérica y ElCaribe Red Trasex29. Eliud Isaí Santos, Director de Vida Digna, Ciudadanía y Derechos Humanos A.C.30. Espacios de Acciones Colectivas Tollotzin, A.C.31. Eugenia Sarrias, Campaña por una convención de Derechos Sexuales yReproductivos32. Finix Castillo Voces Caribeñas Nicaragua.33. Florencia Roldán, Cotidiano Mujer, Uruguay34. Francisco López, Karuna, Salud y Desarrollo A.C.35. Fuerza Ciudadana Quiroz, A.C.36. Fundación Unidos por un México Vivo A.C.37. Glenda Wetherborn, Red de Mujeres Afrolatinoamericanas, Afrocaribeñas y de laDiáspora RMAAD38. Gloria Careaga Fundación Arcoirís, México39. Grupo de Convivencias en CDMX Vihviendo en Plenitud40. Guacira Cesar de Oliveira Articulación de Mujeres Brasileñas41. Guillermo Egremy, Consultor Independiente42. Hilda Esquivel, Grupo de Autoapoyo El Roble A.C.43. Inspira Cambio A.C.44. Irapuato Vive A.C.45. Isidro García Bañuelos, COLEGA A.C.46. Jenny Durán, Campaña 28 de septiembre47. Juan Corona, No Dejarse es Incluirse A.C.48. Julia Escalante y Elizabeth Plácido, Comité de América Latina y El Caribe para laDefensa de los Derechos de la Mujer, CLADEM49. La Casa de la Sal A.C.50. Laura Torres Red latinoamericana y caribeña de Católicas por el Derecho aDecidir51. Letra S, Sida, Cultura y Vida Cotidiana A.C.52. Lorena Arenas, ICW-México53. Lucy Garrido, Articulación Feminista Marcosur54. Lydia Alpízar, Iniciativa Mesoamericana de Defensoras55. Marcela Arias Moncada, Centro de Derechos de Mujeres, CDM Honduras56. María Eugenia Romero, Equidad de Género, Ciudadanía, Trabajo y Familia,México,57. Melany Castillo Martínez, Red latinoamericana y Caribeña de Jóvenes por losDerechos Sexuales, RedLac.58. Mélida Medina, Consorcio para el Diálogo Parlamentario y la Equidad, México59. Mesa Multisectorial de la Respuesta del VIH y el sida y otras ITS de Nuevo León60. Miguel Chable, Macuco por la Vida A.C.61. Mireya Peart, Voces de Mujeres Afrodescendientes en Panamá62. Mónica Novillo, Red de Educación Popular Entre Mujeres REPEM63. Morena Herrera, La Sombrilla Centroamericana64. Movimiento Mexicano de Ciudadanía Positiva, A.C.65. Norma Don Juan y Elvira Pablo Antonio, Enlace Continental de Mujeres Indígenasde las66. Oralia Armandina Llanes Esquivel, Sexualidades A.C.67. Orfe Castillo, Asociadas por lo Justo, JASS Mesoamérica68. Oriana López Uribe Balance, Mexico69. Personas con Voz, Vida y Salud A.C.70. Red Mexicana de personas viviendo con VIH sida A.C.71. Red Mexicana de Trabajo Sexual72. Richarls Martin, Red Brasileña de Población y Desarrollo73. Rosa María Trejo Villalobos, XG Generación SI74. Sandra Peniche Quintal, UNASSE75. Shi Alarcón, Vecinas Feministas por la Justicia Sexual y Reproductiva76. Silvia Carmona, Albergue Casa David77. Sonia Montaño, CIDEM Bolivia78. Valeria Vázquez y Liliana Caballero, Elige, Red de Jóvenes por los DerechosSexuales y Reproductivos, México79. Víctor Dante, CHECCOS A.C.80. Vida Digna, Ciudadanía y Derechos Humanos, A.