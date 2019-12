Exigen explicar remodelación del Senado

"Este tipo de decisiones de remodelar cosas nuevas, de gastar por gastar, lastiman imagen del @senadomexicano ante los ciudadanos. Espero se explique a detalle la necesidad de la inversión y que sea justificada. A primera vista parece muy superflua", publicó Zepeda en su cuenta de Twitter.

Este tipo de decisiones de remodelar cosas nuevas, de gastar por gastar, lastiman imagen del @senadomexicano ante los ciudadanos. Espero se explique a detalle la necesidad de la inversión y que sea justificada. A primera vista parece muy superflua pic.twitter.com/x4hzfd80TE — Damián Zepeda (@damianzepeda) December 27, 2019

"Me sorprende mucho la remodelación porque las instalaciones son nuevas y muy funcionales", expresó.



"Si hay algún problema de filtración o riesgo pues que lo expliquen así, pero remodelaciones superfluas yo no estoy de acuerdo".

"Los sistemas del Pleno funcionan razonablemente bien, no son realmente muy buenos pero sirven su propósito. Si de verdad se cambiaron es un absurdo. Pisos y demás, pues la verdad si no era estrictamente necesario por algún problema, a mí me parece un error haber cambiado", opinó.



"Este tipo de decisiones de gastos superfluos además de innecesarias son lastimosas para la imagen del Senado. Yo lo que espero es que el área responsable explique los motivos y justificación del gasto. A primera vista se ve innecesario y superfluo. De ser así yo no estoy de acuerdo en ello.



"Debemos ser congruentes con la austeridad. Hay mucha necesidad en el País como para andar con este tipo de gastos", añadió.

El senador panista, al considerar que no hay razón evidente para llevarla a cabo.Aseguró quepor los trabajos.Hoy se dio a conocer queAl edificio se le cambian losetas, arcos y cámaras de seguridad, pese a la austeridad republicana pregonada por Morena.Posteriormente, en entrevista, el ex secretario general del PAN dijo que la remodelación fue sorpresiva.Quien acude de forma frecuente a la sede del Senado, refirió, no ha detectado una falla que amerite este remozamiento.La remodelación del recinto legislativo también incluye el reemplazo de las pantallas y sistemas de registro dactilar de cada uno de los 128 senadores.Ante esto, Zepeda consideró que el software y el sistema utilizado en el Pleno tenían buen funcionamiento.