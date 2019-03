Exigen indagar presiones a jueces por AMLO

Las bancadas del PAN y del PRI en el Senado exigieron que se revierta la directriz del Poder Judicial orientada a que jueces se abstengan de criticar al Presidente Andrés Manuel López Obrador.Por el PAN, el senador Damián Zepeda urgió a que se abra de inmediato una investigación.Además, demandó que la Magistrada Claudia Mavel Curiel López sea llamada a cuentas para que explique por qué comunicó a sus homólogos que debían evitar cuestionamientos a la figura presidencial, tal y como lo informó REFORMA en su edición de este viernes."Es ya una segunda etapa derivada de toda la estrategia que está haciendo Andrés Manuel para dominar al Estado mexicano en su más amplia concepción; es decir, dominar al Poder Ejecutivo, al Legislativo y al Judicial", observó.El legislador sonorense afirmó que esa directriz formulada en el seno del Poder Judicial "es el resultado de la andanada del Presidente en contra del Poder Judicial y de imponer incondicionales"."Lo que estamos viendo aquí ya pudiera ser una autodeterminación del propio Poder Judicial para no meterse en problemas con Andrés Manuel", comentó."Se tiene que revertir, denunciarlo y abrir una investigación de inmediato para ver qué es lo que sucede y llamar a cuentas de inmediato a la Magistrada Curiel López".Por el PRI, el senador Manuel Añorve reprobó que haya ahora "una ley mordaza" en el Poder Judicial."Esa directriz -si es así- es un atentado a la división de Poderes y a la libertad personal que tienen los integrantes del Poder Judicial para expresar opiniones, que no necesariamente deben ser favorables al Poder Ejecutivo", dijo."Yo espero que haya una recitificación en las próximas horas o una aclaración muy puntual en ese sentido porque no se le puede aplicar aplicar la ley mordaza a los miembros del Poder Judicial. Sería entregar, arrodillar al Poder Judicial ante el Poder Ejecutivo. Sería terminar con la división de Poderes".