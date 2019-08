Exigen justicia a un mes del asesinato de líder vecinal

Vecinos de la colonia Hipódromo exigieron justicia para la líder vecinal Cristina Vázquez.Lamentaron que luego de más de un mes de su asesinato, la Procuraduría capitalina aún no haya detenido a responsables.A pesar de las autoridades cuentan con un video en donde se ve claramente al presunto asesino dentro de la vivienda de la víctima."Estamos exigiendo, ya llevamos ya más de un mes del asesinato de Cristi y todavía no hay resultados, el único resultado que tenían era un video que proporcionó uno de los vecinos que puso un sistema de vigilancia con cámaras internas que se lo proporcionó a la Policía en donde se ve perfectamente al delincuente se ven sus características físicas, se ve su imagen, es de altísima resolución la cámara, y cuando fuimos a platicar al área de homicidios pues resulta que ese es el único dato, entonces están esperando a ver si lo encuentran ahí con esas características y cuando comparo otros casos, por ejemplo, el de los israelíes en donde ya pusieron la fotografía de la güera esta que fue la que puso a los israelíes y la ponen para ver si alguien la ubica, por qué no han puesto la foto del delincuente que mató a Cristi, ahí hay una medida diferente”, dijo Rafael Guarneros, del Comité Fundacional de la Colonia Hipódromo.Ante el asesinato de Vázquez el 27 de junio y luego el homicidio de Aliana Villareal, comerciante de la calle Mazatlán, el 15 de julio, los vecinos han exigido que la Policía tenga mayor presencia y atienda prioritariamente las llamadas de urgencia de mujeres."Si llega haber una denunciada hecha por una persona sospechosa o que sea un motivo de que alguien se esté sintiendo amenazado que esa tenga mayor prioridad de atención”, dijo Quetzal Castro, del Comité Ciudadano Hipódromo 2.