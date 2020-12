Exigen justicia hijos de comerciante asesinado

Escuchar Nota

Saltillo, Coah-. Luis Mario y Ariana Torres Salazar, hijos de Mario Torres, hombre asesinado por su pareja, exigieron justicia para su padre ante las cámaras de Tele Zócalo Nocturno, pues en entrevista señalaron que hubo irregularidades en el actuar de la jueza Nubia Aguillón.



Destacaron que, contrario a lo que podrían esperar, el día que se llevó a cabo la audiencia en la sala 9 del Centro de Justicia Penal, no tuvieron acceso sino hasta después de seis horas, cuando se les dio a conocer la resolución que exoneraba a la homicida de su padre, bajo el alegato de legítima defensa.



“No nos dejaron hablar, no nos dejaron presentar pruebas, además, por este motivo estamos en trámites de apelación y se nos hace una injusticia que siga en libertad, por este motivo les pedimos a las autoridades que reabran el caso, chequen las pruebas y el video, y que nos dejen hablar”, dijo Luis Mario.



Los jóvenes advirtieron que Ada Griselda es la segunda esposa de su padre, pues tenían 13 años de ser pareja, ocho de ellos ya como esposos, y recordaron a Mario Torres como un hombre alegre, nada violento, pero sí tomador, y reconocieron que cuando lo hacía se quedaba dormido.





“Estábamos muy chicos cuando mi papá conoció a Gris, así que la conocemos desde chiquitos, ella nos decía que nos quería mucho, pero de un tiempo para acá hablaba mal de nosotros, decía que no éramos buenos hijos”, expresó Ariana Torres.



El caso de la mujer que mató a su marido de una puñalada, lo cual quedó grabado en un video que se usó durante la audiencia de vinculación a proceso, y sobre el que los familiares de la víctima alegan que el hombre se defendía del ataque de su mujer.



Basándose solo en ese video, el licenciado Ricardo Troncoso señala que aparentemente se cumple la mayoría de los elementos para actualizar la legítima defensa: ser agredida por su esposo, que no hay forma de detener la agresión porque es inminente y que está poniendo en riesgo su vida, por lo que ella no tuvo otra respuesta más que lesionarlo.



“De primera impresión, viendo el video, yo veo una riña entre ambos, que puede ser un esquema de violencia familiar, pues viven juntos y son pareja, y pues no veo, de qué partió la juez para considerar que lo mató en legítima defensa”, indicó el penalista.



Manifiesta que al ver el video, se observa que momentos antes de que ella le encaja el cuchillo, el hombre no está propinando golpes que aparentemente pusieran en peligro su vida y, además, tampoco portaba alguna otra arma, pues quien tenía en su poder el cuchillo era ella.



“Siento que era una etapa muy temprana como para dar por acreditado una legítima defensa, con lo que tenía, que es el video”, manifestó el jurista, aunque aclaró que eso es sin conocer el resto de los elementos que tomó en cuenta la jueza, a los cuales él no tiene acceso.



Manifestó que puede suceder que en la carpeta de investigación haya elementos o entrevistas, donde ella justificara que vivía en un mundo de violencia, de manera sicológica o física, y puede ser que por esa situación de violencia ella pensó que al golpearla la podía matar.







“Ella lo que pretende es justificar su actuar, diciendo, ‘como yo ya sabía que era agresivo y que potencialmente me podría matar, pues yo me defendí. Y excluyo el delito porque yo hice lo correcto’”, declaró.



Agregó que si hubo o no irregularidades en la audiencia de vinculación a proceso, se va a saber solo si apelan a segunda instancia o interponen amparo, que es a lo que tiene derecho la familia de la víctima, a través del Ministerio Público.







Tenía un amante



En tanto los hijos de la víctima aseguraron que Griselda, presunta homicida, tenía otro hombre, un repartidor que surtía al expendio de cerveza de su propiedad, por lo que renegaron del amor que supuestamente la mujer le profesaba a su padre, a quien ellos consideran asesinó.



“Yo estaba cuando mi papá se enteró y se ponía triste, pero él seguía pensando en ella y en cómo le pudo haber hecho eso. A veces dejaba de comer y yo lo motivaba, nos sorprendió mucho porque nosotros la veíamos como un equipo para mi papá”, aseveró la hija del hoy occiso.



Los descendientes de Mario Torres explicaron que, a pesar de que Griselda solo acudía a su casa a bañarse y a dormir, su padre seguía atendiendo la pollería El Pariente, mientras que Ada se hacía cargo del expendio.