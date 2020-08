Exigen justicia para Julio César, joven ultimado por error por un policía

Escuchar Nota

“Durante las diligencias realizadas en el lugar, se localizaron indicios balísticos, mismos que fueron embalados para su posterior análisis. El arma de cargo del servidor público fue entregada a los agentes investigadores”, señaló.



“Mi papá pidió que no se disparara, los vigilantes le hicieron saber al policía que le quitó la vida a mi hermano que no estaba haciendo nada malo, fue una confusión y estaban tratando de tranquilizar la situación.



Mientras la Fiscalía General de Michoacán anunció que “investiga hechos ocurridos en Morelia”, familiares y amigos de Julio César, el joven de 27 años que murió en los brazos de su padre después de recibir un disparo de un policía, exigen justicia porque, al parecer, el muchacho padecía un trastorno psicosocial.“Mi hermano Julio NO ESTABA ARMADO, su corazón era noble e inocente al igual que él, mi padre, vecinos e incluso vigilantes del fraccionamiento donde mi familia y él hemos vivido toda nuestra vida LO CONOCÍAN Y SABÍAN QUE NO ERA PELIGROSO NI ESTABA LASTIMANDO A NADIE!!!”, escribió su hermana en su cuenta de Facebook que lleva el nombre de Osmara Chagolla.Julio, quien vivía en el fraccionamiento Jardines del Toreo, en Morelia, ingresó por error a una casa que no era la suya. El vecino llamó al personal de vigilancia y cuando llegaron al lugar, el muchacho de 27 años saltó por una barda y cayó al patio de otra vivienda.El día del homicidio de JulioA las 12:16 a.m., del 13 de julio, la Policía de Morelia @Policia_Morelia publicó en Twitter: “Atendimos un reporte de robo en proceso en el fraccionamiento Jardines del Toreo, en el lugar, la autoridad ministerial realiza actuaciones, al registrarse una persona fallecida, así como un agente lesionado, que se encuentra estable de salud. Emergencias al teléfono 443 113 5000”.Después, la Fiscalía General del estado emitió un comunicado en el que informó que lleva a cabo la investigación relacionada con el homicidio.Detalló que personal de la Unidad de Servicios Periciales y de la Escena del Crimen acudieron anoche a la calle Ganadería Jesús Cabrera, en Morelia, lugar donde realizó actuaciones con relación al deceso de un hombre de 27 años, quien presentaba una herida de bala en la región pectoral.Indicó que se recabó información “en el sentido de que un elemento de la policía municipal resultó lesionado por arma punzocortante, por lo que fue canalizado a un nosocomio para su atención”.Finalmente, señaló que la FGE continúa investigando para esclarecer los hechos “y corroborar las versiones que al respecto se han generado y, en su caso, determinar las responsabilidades que resulten”.Por su parte, el hermano de Julio informó a los medios de comunicación:“Mi papá vio morir a mi hermano a mano de un asesino a sangre fría que cobardemente se esconde detrás de su uniforme y placa “REPRESENTANTE” de la ley. ¡EL DOLOR QUE ESTAMOS PASANDO COMO FAMILIA NO SE LO DESEO A NADIE! PERO SE HARÁ JUSTICIA, ASI SEA HASTA MI ÚLTIMO RESPIRO, quienes conocen a mi hermano sabían del corazón de niño que tenía, no había odio ni rencor, siempre ayudaba a la gente, tenía su manera de ser único, en este mundo donde “TENER LIBERTAD SIGNIFICA PERDER LA VIDA” ante los ojos de corruptos”.La Comisión Estatal de Derechos Humanos también abrió una investigación de oficio.Por su parte, la comisionada de Seguridad de Morelia, Julisa Suárez Bucio, dijo: “Al margen de que sean los familiares, quién sea, yo creo que aquí lo más importante, lo más prudente es esperar a que se dé la versión como realmente sucedió y aquí estamos nosotros en espera”.“Da mucho coraje e impotencia las noticias falsas y como hay gente que aun sin saber la verdad se expresa mal y cree todo lo que ve en las noticias”, sentenció la hermana de Julio.En otra cuenta de una mujer llamada Mariana Chagolla se mencionó que, según versiones de los vecinos y testigos, “cuando abrieron –los policías— la puerta del lugar el chico salió asustado y“La herida que recibió el policía fue debido a que, gracias a su pésima capacitación para manejar el arma, esta se le cayó y se disparó ocasionándole una herida al elemento policial. Todo esto relatado por testigos presenciales, de los cuales dos de ellos le gritaban al policía que no disparara”.En redes sociales se han difundido mensajes con la versión de testigos y familiares acompañados con los hashtags #justiciaparajulin y #justiciaporjulio