Exigen justicia para Karen Berenice, joven desaparecida y hallada muerta en canal de aguas negras

Karen fue encontrada amarrada de abrazos y semidesnuda en un canal de aguas negras, no se está haciendo nada por parte del gobierno, están borrando información de su feminicidio, y ¿todavía crees que en la ciudad no pasa nada? QUEREMOS JUSTICIA #JusticiaParaKaren

En México no solo te revictimizan, te desaparecen y asesinan, también debes lidiar con que no se haga justicia.



¡HOY NO ESTAMOS TODAS, NOS FALTA KAREN Y NO NOS VAMOS A QUEDAR CALLADAS! #JusticiaParaKaren pic.twitter.com/3FLa5A2eJz