Exigen justicia por crimen de empleado

Familiares del señor Mario Alberto Santillán Barrios, se presentaron ante el agente del Ministerio Público para interponer la denuncia en contra de quien resulte responsable por dicha muerte.La señora Patricia Santillán Barrios, señalo que su hermano murió defendiendo el dinero de la empresa para la que trabaja, y lamentablemente fue asesinado por ese sujeto que ya había despojado de dinero a otro despachador.La hermana del difunto, exige a las autoridades policiacas, que den con el o los responsables de este crimen y no se quede impune, como muchos otros que se han registrado en el municipio.De acuerdo a lo que mencionó la señora Patricia Santillán, dos personas fueron detenidas para investigación por su probable participación en dicho crimen.“No sabemos nada, no se nos ha dicho dónde quedó el dinero que traía mi hermano, si en verdad se lo robaron o no, ya que no se nos ha dado razón de dónde quedó el dinero de la venta”, mencionó la señora Santillán Barrios.La mujer entrevistada señaló que la empresa para que la labora, ya se hizo cargo de los gastos funerarios de su hermano, y la están apoyando, debido a que el despachador se encontraba trabajando.De acuerdo a lo que dijo la hermana del occiso, ya en otras ocasiones su hermano había librado de ser asaltado, cuando un sujeto con una navaja lo amenazó.