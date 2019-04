Exigen justicia por crimen de ingeniero

A casi un año y medio del sangriento crimen del joven Santiago Ovalle Vaquera, sus familiares exigen a la Fiscalía que capturen al responsable, el cual se encuentra prófugo pese a que fue identificado días después del asesinato.La señora Silvia Vaquera Quirino, madre del joven Santiago, mencionó que las autoridades policiacas, solamente le informaron que el hombre que dio muerte a su hijo, es originario de Cloete, pero no han podido arrestarlo pese a que está plenamente identificado.La madre de este joven ingeniero que falleció de las múltiples heridas que recibió en un domicilio de la colonia Manzanos, dijo desconocer el porqué se encontraba en el domicilio donde fue asesinado por su agresor.De acuerdo a la señora Silvia Vaquera, este tiempo que han estado sin su hijo ha sido muy doloroso, ya que Santiago era quien alegraba su domicilio.“Mi esposo me dice que ya deje este asunto al olvido, ya que siempre que regresaba del Ministerio Público regreso muy triste y llorando, por lo que me dice que se lo dejemos a Dios, que de esa justicia nadie se salva”, indicó la madre del joven Santiago.La señora Vaquera Quirino, dijo que hace aproximadamente que un mes fueron a su domicilio a buscarla del Ministerio Público, para saber si habían tenido alguna novedad en relación a la muerte de su hijo.“Yo les dije que ellos son los que me deben de dar información en relación a esto, ustedes son los que están investigando a ver qué es lo que ustedes nos informan”, añadió la señora Vaquera Quirino.