Exigen justicia por víctimas de violencia

Escuchar Nota

Ciudad de México.- Desde el Zócalo capitalino, familiares de víctimas de la violencia reprocharon la impunidad en los casos de feminicidio y exigieron justicia a los gobiernos federal y estatales.



"No vamos a dejar que nos sigan humillando", soltó a punto del llanto Blanca Labastida, mamá de Bianca Moreno, joven asesinada en Playa del Carmen en febrero de 2018.



"Mi lucha ha sido de estar buscando (justicia), seguimos buscando justicia por Bianca y por todas las que ya no tienen voz. Ni una más en México ni en el Mundo. Sin ellas no somos nada".



Elizabeth Machuca, quien contó que su hermana fue asesinada el 20 de octubre de 2017, dijo que están hartas de que para las autoridades las mujeres muertas sean solo una cifra más.



"No estás sola", le gritaron las miles de mujeres congregadas en la Playa de la Constitución.



Erika González, tía de Brenda Joselin, joven asesinada en febrero de este año, dijo que si salieron a las calles a protestar es porque simplemente no hay justicia.



"El que nos asesinen a una hija, a una madre, a cualquier mujer, nos golpea a todas las familias. No hay justicia. No podemos dejar que esto siga sucediendo".



Sandra Soto, cuya hermana fue víctima de feminicidio, demandó a las autoridades que no se olvide de los hijos huérfanos de las mujeres que son asesinadas.



"Vengo a hablar por todas, pero sobre todo por los hijos de las víctimas. Están invisibilizados y sin protección. Llamo al Presidente y a los gobernadores a tener sensibilidad por la niñez", dijo.



"No pedimos apoyo, exigimos que cumplan con sus derechos . Exigimos al Gobierno que garantice los derechos a los huérfanos de los feminicidios, empezó con las muertas de Juárez y aún no pueden atender el problema".