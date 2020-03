Exigen justicia y equidad

Escuchar Nota

Monclova, Coah.- En un solo grito que imploró un alto a la violencia de género, cientos de mujeres tomaron la tarde de ayer la principal arteria vial de Monclova exigiendo justicia, equidad y empatía, en una marcha histórica y simultánea que se realizó también en el resto del país en el marco del Día Internacional de la Mujer.



Vestidas en su mayoría con los colores blanco y morado que representan esta lucha, más de 500 monclovenses desde menores, adolescentes, jóvenes, adultas y adultas mayores, se dieron cita en el bulevar Pape a la altura del monumento del mismo personaje emblemático, para iniciar la caminata.



En todo momento las manifestantes recalcaron que se trataba de un movimiento pacífico y como forma de organizarse para evitar caer en confrontación acordaron que en caso de estar o sentirse vulneradas o en peligro levantarían el puño derecho y exclamarían la palabra clave: “hermanas”, medida que no fue necesaria en razón de que el evento transcurrió sin incidentes ni vandalismo.



Durante el trayecto las manifestantes cargaron pancartas con frases alusivas al hastío por los casos de violencia contra la mujer y los feminicidios, al tiempo en que aplaudían y lanzaban cantos con frases en defensa y apoyo al género.



“¡Ven, escucha, esta es tu lucha!”, “¡Señor, señora no sea indiferente, se mata a las mujeres en la cara de la gente!” o “Tranquila hermana aquí está tu manada”, fueron algunas de las principales consignas que expresaron durante la marcha.



“Aplaudan aplaudan no dejen de aplaudir el pin*** machismo se tiene que morir”; “Ahora que estamos juntas, ahora que sí nos ven, abajo el patriarcado se va a caer, se va a caer; arriba el feminismo que va a vencer, que va a vencer”; eran otras de las frases que lanzaban las cientos de mujeres que se dieron cita para manifestarse este 8 de marzo en que se conmemoró el Día Internacional de la Mujer.



El contingente estuvo formado en primer lugar por familiares de víctimas de feminicidio, en el que se encontraba Blanca Estrada, mamá de Dianita, quien fuera asesinada hace más de tres años de 32 puñaladas; atrás de este grupo se encontraban madres con hijas e hijos menores de edad; en tercer lugar se ubicaron a mujeres en general y finalmente a grupos mixtos.



La marcha avanzó sobre el bulevar Pape de norte a sur recorriendo alrededor de tres kilómetros hasta llegar al monumento a Madero y en el que se interceptaron con el grupo católico en contra del aborto “Salvemos las dos vidas” que rezaban en el otro extremo en la Plaza de los Bomberos.



Aunque un pequeño grupo a favor del aborto que marchaba con las mujeres inició una confrontación verbal, el incidente fue salvado sin pasar a mayores terminando así el recorrido en la Plaza del Magisterio donde por espacio de más de media hora expresaron su sentir por la marcha, mientras que algunas más compartieron su testimonio.



“Está claro que estamos dentro del movimiento, vamos a seguir trabajando para formar redes de apoyo a la comunidad y una vida libre de violencia, es posible siempre y cuando todos trabajemos por este fin, ¡hasta la victoria hermanas!”, exclamó finalizando su discurso María de Luna, psicóloga integrante del colectivo que organizó el movimiento.



Entre los puntos que dejaron sobre la mesa para trabajar, consistió en visibilizar la ola de violencia, generar conciencia local y exigir protocolos de atención para las mujeres con perspectiva de género.



Falta más empatía y educación, afirman



Mujeres monclovenses que se unieron a la marcha feminista del día de ayer, expresaron de forma individual la razón del porqué acudieron a alzar la voz y lo que consideran que tanto el Gobierno como la sociedad civil necesita para erradicar la violencia de género.



De 100 féminas agredidas, sólo el 19% pone denuncia



“No es normal estar viviendo con miedo, con violencia”, exclamó Sandra de Luna González, titular del Centro de Orientación y Protección a Víctimas de Violencia Intrafamiliar (Coprovi) en el marco del Día Internacional de la Mujer que se conmemoró ayer.



La activista social en protección a la mujer, dijo que si bien existen esfuerzos que se realizan por parte de organizaciones civiles, incluso el Gobierno para tratar o erradicar la violencia contra la mujer, y se está en coordinación y sinergia con las instituciones públicas, señaló que las instituciones están rebasadas ante la falta de medios suficientes para operar.



“El incremento a la violencia es algo que siempre hemos permeado, lo hemos puesto sobre la mesa, hemos gritado que esta violencia siempre ha existido, pero ahorita sí está muy fuera de control porque a nivel nacional estamos hablando que diariamente diez mujeres están muriendo a diario a manos de su pareja”, comentó.



Dijo que en lo que va del año, se ha atendido alrededor de 122 mujeres por violencia familiar o de pareja, sin embargo, recalcó que si bien, muchas reportan los actos de que son víctimas más adelante ya no denuncian.



“Es un pena que de cada 100 mujeres sólo el 19 por ciento denuncia. Además de las que denuncian la mitad ya no regresa, y de la mitad que queda activa sólo una carpeta de investigación llega a sentencia”, mencionó.



Asimismo cabe destacar que en materia judicial un alto índice de casos de violencia familiar ocupa los procedimientos abiertos en el Juzgado Penal Oral donde la mayor parte de los casos está presente la violencia física aunado a la emocional o psicológica contra la mujer.



Muerte de hija no tiene castigo



Un feminicidio sin respuesta, sin resultado y sin justicia fue lo que expuso Gloria López ayer al término de la marcha feminista donde clamó justicia para su hija que a más de un año y cuatro meses del crimen que le arrebató la vida, señaló que no ha habido respuesta.



Con un nudo en la garganta, Gloria apenas pudo terminar su testimonio frente a las cientos de mujeres que abarrotaron la Plaza del Magisterio por la manifestación en conmemoración al Día Internacional de la Mujer y al reclamo por una vida libre de violencia.



La madre de familia, al terminar, secó las lágrimas con su mano y exclamó que lo único que pide es justicia para su hija y por todos los feminicidios que han quedado impunes en el país.



Relató que los hechos sucedieron el 4 de noviembre de 2018 cuando su hija se encontraba en su casa donde estaban reunidos con algunos familiares.



De pronto se va al pasillo de su casa para atender la llegada de su novio con quien tenía dos años de relación, pero que en ese momento preso de celos atacó a la joven de 35 años en una puñalada en el pecho arrebatándole la vida.



Dijo que hasta el momento las autoridades no han dado seguimiento al caso, manifestando que prácticamente está en el olvido, pues aunque aseguró que ya levantó la denuncia ésta no ha salido de donde mismo mientras el responsable sigue libre.



“Lo único que pido es justicia para mi hija, fue víctima de un feminicidio pero ya pasó más de un año y cuatro meses y no se ha resuelto nada”, mencionó.