Exigen LeBarón justicia en zona de masacre

"Yo le ofrezco a mi hija, las cenizas donde fue asesinada mi hija que se vayan al aire, que se vayan a todo México, para que reclame todo mexicano esta masacre, aquí acribillaron a mi hija, acribillaron a dos de mis nietos con al menos 15 sicarios o no sé cómo se llama, pero duele mucho y en nombre de esta masacre México que acompañe a reclamar", dijo en el sitio.



"Que pongamos en jaque, si es posible en jaque mate, a nuestras autoridades que nos han fallado".



acudieron al punto donde fue atacada la camioneta donde viajaba Rhonita Miller y sus hijos.Adrián LeBarón, padre de Rhonita, levantó cenizas del lugar y pidió con lágrimas justicia por la masacre ocurrida el 4 de noviembre de 2019.LeBarón, con 35 hijos, 87 nietos y un bisnieto, no pudo contener las lágrimas al recordar a su hija Rhonita Miller, de 30 años, cuyo cuerpo carbonizado fue encontrado después del ataque, a cinco kilómetros de La Mora.Se trata de un punto en una carretera de terracería que da aLa camioneta fue atacada desde la punta del cerro, a unos 400 metros de distancia, de acuerdo con el propio LeBarón.Los integrantes de la familia colocaron unas coronas florales en el lugar donde se incendió la camioneta de Rhonita., para exigir justicia en el País.Ambos no acudieron a la reunión privada que encabezó el Presidente Andrés Manuel López Obrador con familiares de las víctimas de la masacre de hace poco más de dos meses., y reprocharon que las autoridades de Chihuahua y Sonora no hayan acudido a la zona del ataque con celeridad.