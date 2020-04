Exigen meseros afectados por Covid-19 apoyo al Gobierno

Escuchar Nota

Meseros protestaron en Palacio Nacional para pedir apoyo ante #COVID19.

por la crisis sanitaria desatada por la enfermedad Covid-19de Ciudad de México para pedir apoyo al Gobierno.Vestidos con camisa blanca y pantalones negros, los trabajadorestras quedarse en la calle, que lleva mil 519 contagios y 50 muertos en el país.Los manifestantes se concentraron frente a la sede del Ejecutivo, en el Zócalo de la capital, a pesar de que la plaza principal de Ciudad de México permanece cerrada desde el jueves para evitar concentraciones durante la pandemia.El decreto de, mientras que cafeterías y restaurantes solo pueden abrir para vender comida para llevar o repartir a domicilio.El Consejo Nacional de Comerciantes y Prestadores de Servicios (Conaco)un sector que emplea a miles de personas.pidió a los empresarios en su conferencia de prensa de este viernes que tengan unpara no despedir a trabajadores durante la crisis sanitaria y subrayó que"Que nos ayuden a mantener a sus trabajadores en sus casas resguardados con sus familias y sin preocupación de que van a perder el trabajo. Ese es el llamado de apoyo al sector empresarial", subrayó.Por su parte, la secretaria mexicana de, Luisa María Alcalde, advirtió el miércoles a las empresas de que "no hay fundamento legal para separar a los trabajadores o para dejar de pagar salarios".en el entendido de que pudiesen existir circunstancias que los obliguen a llegar a ciertos acuerdos entre ambas partes", expresó la secretaria.El Gobierno de México decretó esta semana la emergencia sanitaria, lo que obliga a parar las actividades económicas no esenciales, y exhortó a la población a quedarse en sus casas, aunque la cuarentena no es obligatoria para no afectar a los millones de personas empleadas en el trabajo informal.