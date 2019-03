Exigen mujeres de Chihuahua aborto legal y seguro

La Asamblea Marea Verde Chihuahua tomó de manera simbólica las instalaciones de la Secretaría del Trabajo estatal para subrayar que la conmemoración del 8 de marzo corresponde al Día Internacional de la Mujer Trabajadora, además pidió el reconocimiento del trabajo femenino remunerado y no remunerado, y visibilizar la precarización y desigualdad que enfrentan las mujeres obreras.Las activistas colocaron un pañuelo verde en el monumento a la justicia, ubicado afuera del edificio de la Secretaría del Trabajo, a manera de protesta para exigir verdadero Estado laico y aborto legal y seguro.En el lugar hicieron presencia al menos 10 policías municipales, quienes buscaron sin éxito que las feministas retiraran el pañuelo verde que habían puesto en el monumento.Emplazaron al gobierno estatal a no entorpecer los esfuerzos por alcanzar el aborto legal y seguro “para lograr maternidades deseadas e infancias sanas” señalando omisiones por parte de autoridades panistas en su labor de mediadoras para lograr una vida digna para las mujeres chihuahuenses.Asamblea Marea Verde exigió al gobernador Javier Corral Jurado y a las organizaciones civiles que reciben recursos públicos coordinarse con el gobierno federal, “dejar de lado el pleito electoral para avanzar en la estrategia anunciada por Olga Sánchez Cordero, titular de la Secretaría de Gobernación, contra la violencia feminicida y solicitar una alerta de género, pues Chihuahua está entre los primeros lugares en asesinatos de mujeres”.“Hoy tienen que trabajar con las autoridades federales para prevenir la violencia machista y castigar a los responsables”, emplazó el colectivo en un comunicado difundido a los reporteros.“Al gobierno estatal de extracción panista, le recordamos que mientras firman con organizaciones de la sociedad civil una declaratoria para la igualdad de las mujeres, el partido del cual emanan violenta la autonomía reproductiva o al menos lo intenta, buscando obstaculizar cualquier oportunidad para que las mujeres decidan ser o no madres”.