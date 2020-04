Exigen obreros irse a paro laboral con 100 por ciento de sueldo

Escuchar Nota

Ciudad Juárez.- Tras la muerte de al menos 17 trabajadores de tres maquiladoras a causa de coronavirus (Covid-19) o “posible Covid”, empleados de siete plantas de Ciudad Juárez se manifestaron durante la última semana ante el temor de contagiarse y contagiar a sus familias del virus.



Operadores de Honeywell, Syncreon, Regal, Norma Group, Thermodisc Emerson, Electrical Components International y Amphenol Genasco exigieron a sus directivos un paro laboral con el 100 por ciento de su sueldo, ya que aunque algunas empresas les han ofrecido medidas de protección y bonos de hasta 700 pesos semanales para continuar en las líneas de producción, los trabajadores tienen miedo de contagiarse.



Hasta ayer, de acuerdo con el director médico de la Secretaría de Salud en la Zona Norte, Arturo José Valenzuela Zorrilla, había 88 casos de Covid-19 confirmados en Ciudad Juárez, 22 de los cuales habían perdido la vida, entre ellos 13 trabajadores de la empresa Lear confirmados hasta el martes.



Sin embargo, al menos cuatro casos más de trabajadores habían sido certificados como “probable Covid”, tres de ellos de la maquiladora Syncreon confirmados por sus familiares y otro anunciado por los trabajadores de Honeywell y confirmado por la empresa a la agencia de noticias Reuters, según se dio a conocer.



“La manifestación es debido al Covid, ya que el día domingo falleció un compañero mío. El día lunes nos presentamos a trabajar normal el primer turno, y a las 3:15 de la tarde nos hicieron una junta para comunicarnos el fallecimiento del compañero. Al segundo turno lo regresaron para sanitizar la empresa. Nos dijeron que nos presentáramos hasta el miércoles a trabajar, pero el martes nos hablaron que nos presentáramos hasta el jueves. Y nosotros lo que peleamos es que nos envíen a cuarentena”, narró Jacobo Murillo Adame de Honeywell Las Fuentes.



De acuerdo con el trabajador, la empresa tiene alrededor de 450 empleados en ambos turnos, de los cuales aproximadamente 40 se manifestaron ayer.



Dijo que a personas embarazadas, con diabetes, hipertensas y otras enfermedades las enviaron a su casa, y a ellos les ofrecieron un bono de 400 pesos semanales por continuar trabajando, el cual les aumentaron a quienes no se manifestaron a 700 pesos, para que continuaran con la producción de detectores de humo.



“El gerente está ofreciendo los 700 pesos, si tiene síntomas hacerte la prueba de Covid y si sales positivo mandarte a un hospital privado; él está garantizando eso. Pero nosotros queremos irnos a nuestra casa”, dijo quien permaneció ayer en el estacionamiento de la maquiladora donde les dan dos cubrebocas por turno y les toman la temperatura al ingresar y después la comida, además de gel antibacterial y toallitas desinfectantes.



Su compañero, del cual se omite el nombre por seguridad, murió en el Hospital General Regional número 66 del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), tenía aproximadamente 42 años de edad, y en su certificado de defunción se describe un “probable Covid”.



“A mi amiga, a su esposa, apenas el martes le entregaron las cenizas. Se acercó con ellos la gerencia, y le dieron sus condolencias. Lo que me dijo su esposa es que tenía varios días con tos, le dio fiebre, se le quitó, le volvió la tos el sábado, lo internó el sábado y el domingo en la madrugada falleció, le hablaron el domingo que ya había fallecido”, narró el trabajador.



Aseguran que es su derecho



Antonio Gutiérrez, de la empresa Electrical Components International, destacó que lo único que piden es exigir su derecho de ser enviados a su casa.



“Es nuestro derecho, estamos aquí arriesgando la vida de nuestra familia. La familia está en cuarentena y si viene uno a trabajar en donde hay aglomeración de gente, obviamente que estamos expuestos a que nos contagiemos y llevemos la enfermedad a nuestra familia”, señaló.



La tarde de ayer trabajadores de la empresa Amphenol Genasco se manifestaron al asegurar que hay tres casos de posibles contagios, por lo que dijeron tener temor de morir contagiados.



La mañana del jueves, alrededor de 300 empleados de la maquiladora Norma Group protestaron al inicio de su turno de trabajo matutino por una reducción en su salario del 30 por ciento anunciado por sus directivos.



“Esta empresa fabrica abrazaderas y dicen que es esencial, por eso no ha parado. Ahora nos dicen que nos van a pagar solamente el 70 por ciento de nuestro sueldo si continuamos trabajando. No queremos aceptar ni la reducción ni las condiciones de trabajo”, expresó Alicia González, trabajadora de la empresa.



Envían a casa a 180 mil personas



De acuerdo con Ana Luisa Herrera Laso, titular de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS), 180 mil trabajadores de maquiladoras se encuentran en paro, mientras que 120 mil más continúan trabajando durante la contingencia de salud por coronavirus en Ciudad Juárez.



Los que están trabajando aún pertenecen a 96 empresas, 28 de ellas cuyas actividades no son consideradas esenciales, podrían hacerse acreedoras a sanciones por violaciones y daños a la salud.



Pedro Chavira Gutiérrez, el presidente de la Asociación de Maquiladoras- Index Juárez, explicó que la STPS toma en cuenta todas las maquiladoras de la ciudad, pero la mayoría de las que están asociadas ya han parado labores, muchas de ellas en la última semana.



Las manifestaciones “se deben al nerviosismo que se ha desatado en los empleados. Desafortunadamente creemos que esto se utilizó mal y se ha llevado al extremo donde la ciudadanía está tan asustada que ya no quiere salir… esto va a traer repercusiones de salud en un futuro no muy lejano, ya ahorita se está poniendo en riesgo la continuidad de los negocios y la salud de los terceros al no producirse catéteres y otro equipo. Y vamos a tener muchos problemas con la alimentación”, apuntó.



Dijo que hasta la semana pasada el 50 por ciento de las empresas agremiadas a Index estaban laborando, pero que esta semana han cerrado muchas.



“Las más grandes de nuestras 200 empresas están cerradas, gran parte del personal está en su casa, las que quedan son pequeñas”, aseguró.