Exigen organizaciones actuar ante narcodespensas

Organizaciones demandaron a la autoridad actuar como tal y garantizar durante la contingencia una ayuda institucional efectiva para los sectores más vulnerables que permita frenar la entrega de despensas por parte de grupos delictivos.En un pronunciamiento firmado por más de 30 organizaciones y 120 personalidades, advirtieron que las narcodenspensas evidencian la claudicación de los gobiernos para cumplir su obligación de preservar y defender el Estado de Derecho.Indicaron que en estos tiempos de crisis sanitaria, económica y de seguridad, diversos grupos criminales han incrementado notablemente sus acciones de propaganda y vinculación social mediante la entrega de despensas en al menos 12 estados.Tras subrayar que no hay antecedente en la historia del País de "campañas mediáticas" de tal intensidad, afirmaron que el crimen organizado está buscando hacer una competencia propagandística a los gobiernos locales y el federal.En el pronunciamiento, que no hace señalamientos particulares, alertaron que las bandas ocupan los espacios que gobernantes indolentes han abandonado."Para las organizaciones de la sociedad civil, es aún mayor la sorpresa de que no se hayan dado pronunciamientos oficiales de rechazo absoluto a estos grupos delictivos que engañan a comunidades enteras con dádivas, para luego secuestrarlas y extorsionarlas con cobros de derecho piso, amenazas y suplantación violenta de la autoridad", agregaron.El pronunciamiento está firmado por Causa en Común, México Evalúa y Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad, así como por Francisco Rivas, Guadalupe Acosta Naranjo, Laura Carrera, Estefanía Medina, María Elena Morera, Martha Tagle y Santiago Roel, entre otros.Apenas el 20 de abril, tras la entrega de narcodespensas en entidades como Tamaulipas, el Presidente Andrés Manuel López Obrador pidió a los miembros del crimen organizado "bajarle" y no repartir despensas.