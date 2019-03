Exigen periodistas de Chihuahua justicia para Breach

- Decenas de periodistas y comunicadores del estado de Chihuahua exigieron a los tres niveles de gobierno justicia para la corresponsal de La Jornada, Miroslava Breach Velducea, asesinada el 23 de marzo de 2017 y cuyo caso sigue impune.A través de un posicionamiento escrito y otro grabado en un video, exigen que se castigue a todos los que participaron en el crimen, tanto los operadores que grabaron para investigarla de manera indirecta, como los que participaron en dispararle.Recordaron que están libres los autores intelectuales y que algunos cómplices están en el expediente como testigos protegidos, no como indiciados.Reclaman que estos momentos en el estado de Chihuahua no esta garantizada la seguridad para el ejercicio libre de su profesión, sobre todo por el contubernio entre autoridades y el crimen organizado.Añadieron que, en recuerdo a la labor periodística de Miroslava y con independencia de las empresas para las que trabajan, mantendrán una posición de no aceptar líneas editoriales que apuesten al silencio, pies están comprometidos con la verdad, el bien común y el honor.