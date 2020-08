Exigen proveedores a Micare pago de adeudo millonario

Escuchar Nota

Nava, Coah.- Transportistas de Carbón de la Unión de Transportistas Carboneros del Norte de Coahuila y (UTRANCO) realizaron un plantón frente a las oficinas de la empresa minera del Norte unidad Micare como manifestación para exigir a esta compañía que les liquide lo que les adeuda.



Un transportista Carbonero que se mantuvo en el anonimato informó a periódico Zócalo que ya son muchos los meses que han transcurrido y no reciben pagos de las facturas que les adeuda Micare siendo aproximadamente 9 de millones de pesos el monto que no les ha finiquitado a varios empresarios transportistas de carbón de la región de los cinco manantiales.



Señaló que este día no contemplan cerrar la carretera federal 57 solo pedir a los directivos de Micare que den la cara ya que no lo reciben ni les dan informes de cuándo les van a pagar lo que les deben.



Informó que es crítica la situación económica de muchas familias que dependen de los choferes de tráileres carboneros debido a la crisis que enfrentan empresas dedicadas a la explotación de carbón.