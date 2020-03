Exigen que Pemex detalle sus deudas

Escuchar Nota

"Es oportuno aclarar que existe un segmento de eventuales adeudos derivados de contrataciones que durante las administraciones pasadas no se formalizaron o no contaron con las debidas autorizaciones presupuestales", dijo.



"Con el apoyo de la Auditoría Interna de Pemex se está revisando cada uno de estos expedientes y una vez que se concluya los trabajos de auditoría procederemos a pagar lo que en derecho corresponda".

Laya prendió las alertas dentro de la paraestatal.El comité deordenó una verificación de esas cuentas por pagar.Desde el 3 de diciembre de 2019, el Consejo de Administración pidió información relativa a la, según se lee en un oficio al que tuvo acceso Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad (MCCI).En ese mismo documento, del 4 de febrero de este año, se procede a dar un paso más. En esa fecha, se pide que haya detallada relación de esos adeudos que, de acuerdo con lo publicado por REFORMA el 17 de marzo,De acuerdo con el oficio del cual MCCI tiene copia, el delegado de la Auditoría Interna en PEP,, envió un documento a Abraham David Alipi Mena, subdirector de administración de servicios para Explotación y Producción, en el cualEl oficio demanda en seis anexos detalles específicos de los adeudos. Entre ellos destaca, una relación deautorizados, pero pendientes de pago. Es decir, aquellos trabajos terminados, que tienen una factura ingresada en el sistema de Pemex, pero que nunca se hizo el depósito correspondiente en el plazo debido.El documento advierte que de no entregar la información en un plazo de 5 días hábiles, el comité de Auditoría Interna procederá a interponer las denuncias correspondientes.A partir del oficio de febrero, y según una cadena de correos de personal interno de Pemex a la que MCCI tuvo acceso, diversas áreas de la petrolera solicitaron, a su vez, a los proveedores una relación de los Copades pendientes de pago en un formato Excel con detalles como los números de contrato, las órdenes de trabajo, el número de factura, el monto en moneda nacional y otras especificaciones.Los Copades son los pagos que la paraestatal ya aprobó por servicios otorgados por un proveedor y que cumplieron con lo estipulado en los contratos. Es decir, ya no solo es un reconocimiento de adeudo de la paraestatal, sino que se ingresa la factura y solo se está a la espera del depósito para liquidar el servicio en un plazo fijo, no abierto.Tres días después de emitido el oficio, y según la misma cadena de correos, Genny Salazar, analista de presupuestos de Pemex, solicitó al personal de control de gestión una reunión para verificar parte de la información requerida en los anexos. No hay más información sobre qué haya pasado a partir de entonces.Pese a que dicha verificación inició hace tres meses, los pagos a los proveedores aún no han sido solventados, lo que, según publicó REFORMA.De acuerdo con algunas de las empresas que han trabajado desde hace varios años como proveedoras en Petróleos Mexicanos consultadas por MCCI, los pagos nunca habían tenido un retraso de tantos meses.Petróleos Mexicanos ha cumplido con sus compromisos ante proveedores y contratistas y que en caso de requerir recursos cuenta con unaAsí lo aseguró el director general de Pemex,, quien añadió que la auditoría de la petrolera revisa los expedientes de adeudos por contratos de administraciones pasadas para pagar lo que "a derecho corresponda".Agregó que actualmente Pemex no tiene pendiente el pago de facturas vencidas del año 2019 ni de años anteriores.En el caso de las, dijo, van a continuary para grandes empresas están teniendo pagos a un periodo no superior a un mes del vencimiento de la factura.Reforma publicó el pasado martes 17 que empresas proveedoras y contratistas de Pemex requirieron a la petrolera elpor la prestación de distintos bienes y servicios.A través de oficios, algunas de las compañías afectadas requirieron a Pemex Exploración y Producción (PEP) que cubra los adeudos debido a que la falta de pago podría poner en riesgo su estabilidad financiera y su capacidad para poder seguir prestando sus servicios.