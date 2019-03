Exigen reforzar vigilancia en ITS

Estudiantes del Instituto Tecnológico de Saltillo (ITS) solicitaron a su dirección reforzar los mecanismos de vigilancia en el plantel, luego de que por segunda ocasión se emitieran amenazas de supuestos atentados hacia el edificio, por lo que ya se trabaja en establecer un plan emergente para tratar de estar alerta ante este tipo de situaciones.El director Arnoldo Solís Covarrubias, indicó que principalmente se trata de reforzar el control de acceso a las instalaciones y aunque se tienen alrededor de 10 cámaras, no se cuenta con recursos para incrementarlas.Actualmente, el Tecnológico tiene 60 vigilantes, que ya están desplegados en los múltiples accesos.Descartó realizar el Operativo Mochila, pues dijo que sería imposible revisar a ocho mil estudiantes y además ello llevaría mucho tiempo, aunque subrayó que los propios jóvenes estuvieron dispuestos a pasar por dicha supervisión.De acuerdo al director, por lo pronto la información con que se cuenta es que se trata de un perfil falso y la identidad de la persona que pudiera estar detrás, presuntamente es de un menor de edad.“Yo no tengo manera de comprobarles lo que les estoy diciendo, pero no podría relacionar este tipo de situaciones con motivaciones que pudiera tener una persona para hacer algo en contra de la institución o de quienes estudian y trabajan en ella”. Apuntó que no se trata de desestimar y por ello se están haciendo esfuerzos por mantener alerta al grupo de vigilantes y de Protección Civil al interior del Tecnológico.