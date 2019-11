Exigen rescatar sistema de pensiones en la Narro

“Les expusimos nuestro caso específico, que si hay nueve universidades en quiebra, la número 10 puede ser la Narro, el peligro que existe por falta de recursos”, señaló.

El sistema de pensiones de latiene vida garantizada solo para este año;esperan que el Gobierno federal lance un programa de rescate que soporte un gasto cercano a los 80 millones de pesos anuales.explicó que la UAAAN podría sumarse a las nueve universidades en quiebra en el país.La Ley Orgánica de la Universidad Autónoma Agraria Antonio Narro data del 2006 para dejar de ser un organismo estatal y convertirla en un organismo descentralizado del Gobierno federal, lo que le daba acceso a los recursos y prestaciones que la Federación otorga.Sin embargo, explicó, en el documento no se plasmó en los artículos transitorios la obligación de incorporar al IMSS los pasivos que representarían los pensionados y jubilados, a fin de salvaguardar sus derechos y prestaciones laborales. El Seguro Social solo absorbió a los trabajadores activos.El Gobierno del Estado, explicó, también debe intervenir para rescatar el fondo de pensiones, no obstante que la Universidad depende de la Federación. Refirió que en 2006 el fondo era sólido y podía soportar el pago de pensionados y jubilados, sin embargo, ahora la situación es distinta. “En ese tiempo había atención, había presupuesto, pero poco a poco se fue acabando”.La última información que tienen es que el fondo operará hasta diciembre y el próximo año deberán contar con recursos federales para mantener los pagos. Explicó que las autoridades de Rectoría acudieron a la Ciudad de México a gestionar recursos extraordinarios.Martínez Oranday señaló que les aplican descuentos por servicio médico, el problema es que no reciben atención adecuada.“Muchos compañeros se nos están adelantando por la falta de medicamentos”, manifestó.