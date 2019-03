Exigen sanciones para dueños de autos ‘yonkeados’

Las calles de por lo menos cinco colonias de la localidad están convertidas en un yonke público porque los dueños de los vehículos abandonados afirman ser influyentes para no ser amonestados administrativamente por las autoridades municipales.Este abuso ciudadano provoca que los habitantes de los sectores Lázaro Cárdenas, Cactus, Parajes del Valle, Valle Poniente y la Zona Centro alcen la voz para exigirle a la Policía Municipal y al área de Desarrollo Urbano que apliquen no solamente el Reglamento Municipal, sino que aseguren las unidades y las depositen en algún corralón de la localidad.Manuel Castillo, Socorro Buendía, Esther Camarillo y Andrés Mendoza son solo algunos de los vecinos que están hartos de que las autoridades competentes solapen los abusos cometidos por los propietarios de los vehículos chatarra que están abandonados desde hace años.Durante un recorrido realizado por estas zonas se detectó que en las arterias Óscar Flores Tapia, prolongación Manuel Acuña, avenida Las Palmas, Adelaida Gutiérrez y Valle Iguana son los sitios en donde se encuentran algunas unidades con señales de abandono y desmantelamiento, que van desde camionetas, minivans y autos compactos.“Es necesario que el titular de la Policía Municipal, Rolando Álvarez Flores, notifique en los domicilios donde están los vehículos descompuestos y algunos semidesmantelados que son utilizados como basureros en sus sectores respectivos”, dijo Manuel Castillo.En tanto Andrés Mendoza expuso que el año anterior durante la Administración de la exalcaldesa Lilia María Flores Boardman se notificó a algunos dueños de las unidades para que las retiraran del lugar, sin embargo nadie les hizo caso y no hubo consecuencias, pues es fecha de que siguen en el mismo lugar.