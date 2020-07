Exigen trabajadores del IMSS Saltillo insumos

Escuchar Nota

Teresa Quiroz | Carlos Rodríguez | Saltillo, Coah.- Como parte de una serie de manifestaciones simultáneas en más de 15 sedes de la delegación del Instituto Mexicano del Seguro Social, la tarde de ayer en Saltillo, médicos y trabajadores de la salud exigieron la entrega de insumos para la atención de pacientes Covid-19.



Agremiados al Sindicato Nacional Libre de los Trabajadores del Seguro Social señalaron que la mayoría de los médicos y enfermeras del IMSS en Coahuila no cuentan con el equipo de protección personal como describen las especificaciones técnicas de dispositivos médicos para la gestión de estos casos.



A decir de Verónica García, médico anestesióloga de la Clínica 89 del IMSS, en el estado se registran más de 100 casos de trabajadores de la salud contagiados de Covid-19 y sospechan que hay más médicos y enfermeras trabajando asintomáticos.



“Muchos compañeros por no tener el equipo nos ponemos en riesgo, yo creo que un alto porcentaje de los trabajadores de la salud ya estamos enfermos y quizá estamos asintomáticos y no sabemos porque no nos quieren hacer la prueba”, aseguró.







En el ISSSTE



Los trabajadores del ISSSTE siguen inconformes con la administración del nosocomio, por lo que de nueva cuenta pegaron pancartas donde piden la salida de la directora, subdirectora y administradora del Hospital, pues aseguran han cometido irregularidades y desatendido a los trabajadores.