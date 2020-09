Exigen víctimas de Acteal juzgar a Zedillo

Escuchar Nota

Fernando Luna Pérez, sobreviviente de la masacre de Acteal en 1997, exigió a nombre de la organización civil "Las Abejas", que se juzgue al ex Presidente Ernesto Zedillo por ese caso."Demandamos que se juzgue a Ernesto Zedillo porque hacer justicia desde el más alto nivel de Gobierno es una forma de garantizar la no repetición de los hechos".También señaló al ex Gobernador de Chiapas, Julio César Ruiz; el ex Secretario de Gobernación, Emilio Chuayffet; y el ex Secretario de Defensa, Enrique Cervantes, entre otros."En su defensa, Ernesto Zedillo Ponce de León, para negar su responsabilidad intelectual en la masacre de 45 indígenas tzotziles, acusó que los indígenas somos violentos", expuso."(Dijo que) lo que ocurrió en Acteal es resultado de un conflicto intracomunitario, problema de tierra y religión, esta versión gubernamental fue acuerpada por algunos intelectuales y escritores".Subrayó que los autores materiales estaban adiestrados, portaban armas de uso exclusivo del Ejército y actuaron en una lógica de contrainsurgencia."En nombre de las 163 víctimas que representamos, aceptamos esta disculpa pública porque el pueblo tzotzil tenemos un corazón enorme, somos un pueblo de paz", manifestó."También aceptamos esta disculpa porque nosotros desde siempre hemos venido trabajando la paz, la palabra y el diálogo, han sido nuestros medios, es lo que nos ha caracterizado".'Sí se pudo'Ante autoridades como el subsecretario de Derechos Humanos, Alejandro Encinas, el sobreviviente destacó que a más de 22 años del caso Acteal llegó la verdad y triunfó la palabra de las víctimas."Llega la verdad, en el pequeño rincón llamado Acteal decimos en colectivo que sí se pudo, lo logramos, triunfó nuestra palabra y encontró un lugar en las páginas de la historia moderna de México", dijo."Porque permaneció la verdad de los sobrevivientes, que sostenemos: la masacre de Acteal es un crimen de Estado, de lesa humanidad, y caducó la mentira de Ernesto Zedillo Ponce de León, que plantea (que) la masacre de Acteal fue resultado de un conflicto intracomunitario, conflicto de la tierra y de religión"."No podemos los pueblos y comunidades estar peleados todo el tiempo, el odio y el rencor que sembraron en nuestros pueblos los anteriores gobiernos debe terminar", apuntó."Es tiempo de reconciliación, es tiempo de que haya paz, es hora de que en nuestros pueblos se construya una unidad, porque la guerra y los conflictos no son propios de nuestros pueblos".