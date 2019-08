Exigencia de seguridad para mujeres debe ser atendida: Sheinbaum

Tras la marcha del viernes pasado en la que miles de mujeres pidieron a las autoridades, protección a su integridad y un aparato judicial eficaz, que castigue a los responsables de cometer violaciones, desapariciones y feminicidios, la jefa de gobierno Claudia Sheinbaum, aseveró que la exigencia de las mujeres será atendida.La puerta de gobierno siempre va a estar abierta al diálogo, hay una demanda que me parece que tiene que ser atendida, y es que no hay suficientes políticas, acciones que generen una ciudad segura, una ciudad donde las mujeres se sientan seguras de caminar en la calle, en su trabajo, en la escuela…y hacia allá tenemos que ir ante todo”, aseguró Sheinbaum en entrevista.Así lo expresó después de reunirse con un grupo de defensoras de los derechos de las mujeres y sobre la petición de que en los Ministerios Públicos las mujeres puedan denunciar casos de agresión sexual sin ser revictimizadas, Sheinbaum respondió: "ese es uno de los objetivos, lo importante es la transformación de la procuraduría, tenemos una gran oportunidad en la construcción de la nueva fiscalía, para que podamos avanzar en el acceso a la justicia de todos y de todas, pero en particular el acceso de las mujeres a la justicia, porque hoy aun con las acciones que hemos hecho…no….son apenas el inicio”Sobre los actos vandálicos cometidos por algunos de los participantes en la marcha del viernes pasado, comentó que la Procuraduría local está trabajando en el tema de agresión a periodistas "y en todos los demás casos no vamos a criminalizar la manifestación social, nos interesa avanzar en un clima de paz, de justicia, donde las mujeres se sientan seguras”.Además, anunció que el lunes, la procuradora Ernestina Godoy, dará más detalles sobre esta investigación.