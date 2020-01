Existe buen cine fuera de gran pantalla; Arturo Ripstein

“Lo irreconciliable es el asunto económico, no el estético. Habrá películas magníficas hechas en las plataformas digitales o lo que se invente; puede haber magnífica obra hecha en cualquier formato.

“Yo pienso que a tu adversario es mejor unírtele, hacer un trato. Aunque también entiendo a las salas normales de no pasar esas películas. ¿Por qué, si son tu competencia?

El buen cine no deja de serlo porque su ventana de exhibición sea la pantalla de un teléfono celular ,y su respaldo, una compañía de streaming, opina elCon más de 50 años de carrera y una filmografía con lanzamientos en salas de cine, el veterano realizador lamenta laSin embargo, admite que, al final, beneficia tanto a espectadores como a creadores por la variedad de opciones.“Los directores tocamos las puertas donde haya puertas, estén hechas de lo que estén hechas. Uno lo que trata es hacer su trabajo, su obra”, señala el autor de El Lugar sin Límites.Hace un año, el debate se abrió con Roma, de Alfonso Cuarón. Producida por Netflix, y rechazada para su exhibición por gigantes como Cinépolis y Cinemex por no ajustarse a sus tiempos y modelos tradicionales.Títulos amparados por Netflix o Amazon, en cuyas plataformas inevitablemente tendrán salida, continúan siendo ignorados por los grandes complejos de cines, pero han hallado espacios en circuitos culturales.La Cineteca Nacional ha exhibido este diciembre, con boletajes agotados, El Irlandés, Los dos Papas e Historia de un Matrimonio, filmes con los que Netflix planea llegar al Oscar.“Pase lo que pase, la gente seguirá viendo El Irlandés, Historia de un Matrimonio, Roma, todo lo que se haga, en sus casas y circuitos culturales con salas llenas”, augura el director José Manuel Cravioto, quien hizo la serie de streaming Monarca.El que las plataformas hayan encontrado aliados en salas de arte es un ejemplo de que nadie desea acabar con la experiencia colectiva de ir a un cine, comenta el cineasta Rigoberto Castañeda, quien desarrolla con Amazon Narcos vs Zombies.“No hay que cerrarse a ninguna nueva forma de hacer las cosas, ser dogmático con la forma de exhibición o con los minutos que debe durar una historia. El aferre en ese sentido pertenece a otra generación”, dice.