¿Existe un universo paralelo? Anuncio de la NASA desata memes

#Ciencia: Esta observación era el equivalente de ver la foto de una taza de café, rota en el piso, y una segunda foto, tomada un segundo después, de la misma taza sobre una mesa que luce sin fracturas.https://t.co/11sLWUVH5J — Periódico Zócalo (@PeriodicoZocalo) May 20, 2020

La NASA descubre un universo paralelo. Los Simpson lo vuelven hacer. pic.twitter.com/vS65wPEgfM — Andrés Flores (@AndresFlores932) May 20, 2020

La NASA: Descubre un universo paralelo en el q el tiempo va hacia atras



Los q vieron las 2 temporadas de Dark: pic.twitter.com/sRbEPTGi1a — Kodswer (@Raskaflow) May 20, 2020

LA NASA= Hay un universo paralelo



Mi cara cuando vi a mi otro yo del universo paralelo y esta igual de pedejo. pic.twitter.com/bSJQkd7XmY — 《Make_Ledesma》 (@makeledesma1) May 20, 2020

La NASA: descubre un universo paralelo



Nosotros en Junio: pic.twitter.com/QxpSN2Tw80 — Maxi Serte (@MaxiSerte) May 20, 2020

A este paso en Agosto todos seriamos spiderman: pic.twitter.com/awcBs9NU5i — Hamil99_VA () (@Hamil_99) May 20, 2020

#NASA: *confirma un universo paralelo donde el tiempo va hacia atrás*



Doctor strange viendo que la kgo: pic.twitter.com/dkXyihKacF — Angelica (@Angepriv25) May 20, 2020

Se imaginan que tú copia del universo paralelo, este con tu crush? La NASA no me deja dormir pensando en eso D: #NASA pic.twitter.com/MK47RbGiUh —️CrazyFanBoy (@Alexand62313243) May 20, 2020

La noticia que dió la #Nasa sobre el descubrimiento de una dimensión paralela, nos hace pensar en aquellos investigadores que desde hace años vienen arriesgando con esta teoría. Basándose en testimonios que demostraría que estamos siendo visitados por seres de #OtraDimensión pic.twitter.com/cmdbfVYdCr — (@los_ovnis) May 20, 2020

Si existe un universo paralelo según la #Nasa quiere decir que estamos en el universo 616 según Quentin Beck pic.twitter.com/VwVfw0As69 — Andrew Vlack (@Varkolak777) May 20, 2020

NASA: confirma un universo paralelo donde el tiempo va hacia atrás



Yo encontrándome con mi yo del otro universo para decirle que no la cague: pic.twitter.com/UQP3NDxzd6 — COC INE.(@Cocaainero) May 20, 2020

Los fans de la ciencia ficción no pueden con la emoción después de que la National Aeronautics and Space AdministrationLas redes sociales comenzaron a elaborar diversasy lo que no podía faltar,Elha despertado toda clase de bromas y extrañas ideas que podrían convertirse en realidad… según la ciencia.Pero en lo que llega esta realidad sacada de la ciencia ficción, te dejamos algunos memes para reflexionar o reír un rato.