¿Existen las almas gemelas?

Netflix se ha convertido en la plataforma de moda; los usuarios esperan con ansias las producciones que se integran al catálogo, incluso se ha vuelto en una especie de ritual, el anunciar sus nuevas incorporaciones a través de videos, que, en ocasiones, en un principio pueden no prometer mucho, pero posteriormente se vuelven un hito en la cultura popular.Para cerrar el mes de marzo, llega la segunda producción original de Netflix en Francia, se trata de Osmosis, creada por Audrey Fouché, y narra el invento de una nueva herramienta que permitirá al portador la posibilidad de encontrar el verdadero amor.La propia serie a través de su tráiler menciona que “siempre hay márgenes de error” (incluso para el amor) puesto que se trata de un prototipo al que serán sometidos un grupo de personas, que de manera voluntaria y a través de una selección por parte de una empresa probarán este nuevo artefacto que, por medio de una píldora, formará parte de su organismo.Situada en un París con un futuro no tan distante, la serie tiene cómo interrogante el qué sucedería si la ciencia pudiera darte al amor de tu vida, y sitúa al espectador dentro de la misma, por lo que no sólo conoceremos las consecuencias del experimento, sino los dilemas éticos que se puedan presentar.A simple vista recuerda al capítulo Hang The Dj, de la cuarta temporada de la serie Black Mirror, donde se narra la existencia de un dispositivo capaz de emparejar a dos personas que deberán vivir durante el tiempo que el propio artefacto imponga, y entonces sabrán si han encontrado a su “otra mitad”.Aunque, por otro lado, a pesar de tener algún tipo de semejanza con el episodio de la serie británica, esta serie francesa promete inyectar su propio estilo y busca trascender en las pantallas de todo el mundo. Todos los capítulos de la primera temporada están disponibles a partir de hoy.Por otra parte, también llega a la plataforma la tercera temporada de Santa Clarita Diet. La peculiar serie nos narra la vida de Sheila Hammond (Drew Barrymore) quien se vuelve una muerta viviente, situación que tendrá que lidiar junto a su familia, conformada por su esposo Joel Hammond (Timothy Olyphant) y su hija Abby Hammond (Liv Hewson), además del vecino y amigo de su hija, Eric Bemis (Skyler Gisondo), quienes viven en Santa Clara, California.Esta producción se caracteriza por ser del género terror combinado con comedia, pues suele utilizar de manera sutil y eficaz, el humor negro, a raíz de las situaciones en la que se ven involucrados los protagonistas, pues la madre intentará en más de una ocasión, saciar su hambre de carne fresca.Aunque, por otro lado, también suele tener escenas llenas de sangre y gore, como el ver a Sheila comer un brazo a mordidas o realizar “licuados” de carne u órganos humanos. Incluso, en ocasiones tiene momentos reflexivos.Esta producción “juega” con su propio título, pues el público puede adentrarse en cómo es la dieta de una muerta viviente visto desde la comedia negra. Esta nueva temporada cuenta con 10 capítulos disponibles a partir de hoy.Por otra parte, también llega a la plataforma la película Emboscada Final que trae de vuelta a la pantalla la historia de Bonnie y Clyde, esta vez protagonizada por Kevin Costner, quien encarna a Frank Hamer, el agente que dirigió la captura de los famosos asesinos. La cinta promete ofrecer una mirada distinta de la pareja de criminales.