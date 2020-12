Exjefe de la CIA: ‘Sí Israel asesinó al físico iraní, no lo hace correcto’

Escuchar Nota

afirmó Brennan en una entrevista dada el 6 de diciembre a Fox News Sunday al hablar del atentado contra el fSolo porque Israel podría estar detrás del asesinato [del científico iraní] no lo hace correcto", argumentó John Brennan.piensa el exjefe de la CIA. Advierte que hay que esforzarse para no permitir una escalada de tensión.lo que iba a hacer, de acuerdo con William McRaven, exalmirante de la Fuerza Naval del país norteamericano.El arma que se usó para asesinar al científico se fabricó en Israel, comunicó el canal de televisión Press TV, basándose en la declaración de una fuente anónima.denominado Plan de Acción Integral Conjunto y suscrito en 2015 entre Irán y seis mediadores internacionales: Rusia, EEUU, el Reino Unido, China, Francia y Alemania.Al mismo tiempo, el presidente electo de Estados Unidos, según los datos preliminares,, en el cual no había gente y que explotó poco después del ataque.Fajrizade era profesor de física en la Universidad Imam Husein en Teherán y ocupaba el cargo de jefe de la Organización de Investigación e Innovación Defensiva del Ministerio de Defensa de Irán.