Exmaquillista exhibe pruebas de abusos y humillaciones de Bárbara de Regil

Escuchar Nota

“Me dijo: bueno, ¿quien habla? ¿Xavier Kuri? No, no te conozco, a mÍ me han maquillado muchas personas y la verdad no me acuerdo de ti... estoy en una etapa diferente de mi vida y no necesito amigos, no quiero amigos porque estoy bien así sola con mi hija y mi familia. Olvídate de mÍ, borra mi número y no me busques nunca más en tu vida... que Dios te bendiga”, concluyó.



En días recientes, en redes sociales circularon una serie de acusaciones contra la actriz y modelo Bárbara de Regil, donde se mostraban supuestos abusos y maltratos de ella hacia sus colaboradores.Un estilista, una vendedora y un maquillista acusaron a Bárbara de abusiva y majadera, pero los señalamientos pasaron desapercibidos, ya que no se comprobó la veracidad de los hechos ni la relación entre Bárbara con sus detractores.Pero hoy un examigo y maquillista de Bárbara de Regil exhibió el lado más oscuro de la actriz y decidió contar su experiencia con la protagonista de 'Rosario Tijeras', acusándola de haberse aprovechado de su amistad y de haberlo humillado en más de una ocasión.Se trata de Xavier Kuri, un maquillista profesional que ha trabajado con otras actrices y cantantes famosas como: Raquel Bigorra y Lucía Méndez.Xavier compartió su experiencia a través de su cuenta de Facebook, en la que usa un sobrenombre conocido como 'La reina del avispero', un personaje que el propio maquillista creó para mostrar su trabajo.Según relata Kuri, él trabajó con Bárbara en 2014. Cuando la actriz empezó a tener fama, Xavier se convirtió en su maquillista de cabecera, pero por error mezclaron trabajo con amistad y Bárbara se aprovechó de la situación.“Después de meses de trabajo de peinado y maquillaje (casi diarios) me comenzó a retener mi dinero y pagos que nunca llegaron. Supuestamente ella hacía convenios con quienes la contrataban para darme de allí una parte como ‘sueldo’ y jamás recibí un peso como pago por mi trabajo. Fue por eso que un día tuvimos una acalorada pelea verbal y nuestra amistad y relación de trabajo terminó. Me sentí muy mal y sentía mucho enojo en ese momento porque no tenía dinero y me pareció injusto que se lavara las manos diciendo que ella no era la que tenía que pagarme, pero pues los maquillajes y peinados yo se los hice a ella”Con tristeza Xavier reconoció que la amistad se acabó, que se sintió utilizado y que además Bárbara lo humilló.“Un día me dijo: ‘Tu no eres nadie, no tienes nombre ni nadie te conoce, espérate a que yo sea famosa para que te hagas de un nombre como Maquillista, yo soy la Penelope Cruz mexicana y llegaré a estar en Hollywood algún día”, escribió Kuri.Pese a esto, el maquillista quiso remediar su relación años después, pues asegura que le dio gusto saber que a Bárbara le estaba yendo bien y se animó a felicitarla vía telefónica, pero las cosas no salieron como él esperaba.Curiosamente Bárbara le dijo lo mismo al primer maquillista que la acusó de maltrato; de cualquier forma aquí puedes ver la publicación completa de Xavier Kuri.Por el momento Bárabara de Regil no ha dado ninguna declaración al respecto, así que habrá que escuchar su versión de los hechos.