Exonera Función Pública a Manuel Bartlett

"De las constancias recabadas no se desprende que Manuel Bartlett haya tenido conflicto de interés y que haya actuado como servidor público bajo esa cuestión, ya que en la temporalidad de hechos denunciados el investigado no tiene injerencia en control de las empresas por las que fue cuestinado en las denuncias presentadas", dijo la titular de la dependencia, Irma Eréndira Sandoval.

"Dichas empresas pertenecen a sus hijos y a la persona con la que tiene vínculo sentimental. Como director de la CFE, no ha intervenido en estos asuntos relacionados con dichas empresas como pudiera ser la celebración de algún contrato".



, de haber omitido en su declaración patrimonial la existencia de 25 inmuebles y 12 empresas que están a nombre de su pareja sentimental y sus hijos, así como de conflicto de interés.En conferencia, la funcionaria aseguró que en el caso de los bienes que están a nombre de Julia Elena Abdala Lemus, cuya relación sentimental con Bartlett es pública, no existe obligación para que el servidor público declare la existencia de ese patrimonio, pues no están casados ni tampoco han vivido en concubinato.En septiembre pasado, una investigación periodística reveló que Bartlett había omitido registrar en su declaración patrimonial y de intereses la existencia de 25 inmuebles con un valor aproximado de 800 millones de pesos y 12 empresas que están a nombre de Abdala Lemus y sus hijos.En el caso de los inmuebles en los que los hijos del funcionarios figuran como propietarios, indicó Sandoval, se trata de personas mayores de edad que no son dependientes económicos y, por tanto, tampoco existe la obligación legal para el servidor público de dar cuenta de ese patrimonio., la primera consignada en su declaración y en la segunda dejó de la sociedad el 5 de noviembre de 2018.Sandoval indicó que la Función también investigó si, desde su posición como director de CFE, Bartlett benefició a alguna empresa de su pareja sentimental o de sus hijos y no se encontró evidencia de ello."No hay intocables, no hay perseguidos", sostuvo.que es investigado y exonerado en esta Administración.impuestas a funcionarios del sexenio pasado, como a la ex Secretaria de Desarrollo Social y Desarrollo Agrario, Rosario Robles, a quien inhabilitó 10 años por haber omitido declarar la existencia de una cuenta bancaria con un saldo de 2 mil 887.86 que durante ocho años no registró ningún movimiento.