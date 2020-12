Exonera TEPJF a Amílcar, Pérez Cuéllar y Delgado

Escuchar Nota

"(Se) propone confirmar la sentencia impugnada, porque la publicidad denunciada no contiene el elemento subjetivo de los actos anticipados de precampaña y campaña, y los aspectos a los que se refieren el actor, ni valorados en lo individual, ni en conjunto revelan de manera objetiva, unívoca e inequívoca el posicionamiento o la presentación de alguna plataforma, candidatura o precandidatura", señala la sentencia sobre el caso de Pablo Amílcar Sandoval.



"La circunstancia de que algunas de las leyendas que contiene la publicidad sean de color guinda, no conduce a la conclusión objetiva, unívoca e inequívoca, de que ese elemento sea alusivo al partido político Morena (...) la frase que aparece en los espectaculares no puede ser vista como la presentación de una plataforma electoral", añade la resolución avalada a propuesta por el Magistrado Fuentes.



"Este órgano jurisdiccional comparte el razonamiento en cuanto a que la exposición de su imagen obedece a un contexto publicitario comercial, dada la ausencia de frases o menciones que supongan una intencionalidad que tuviera como único propósito exponer la imagen del servidor público", señala la sentencia.



"En el proyecto se plantean inoperantes lo agravios pues como se razona en el mismo, el recurrente no enfrenta directamente las consideraciones de la responsable para desechar la queja, dice la sentencia ante recurso presentado por el ciudadano Jaime López Vera.



.- La Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la FederaciónLa Sala Superior confirmó las resoluciones de los tribunales electorales locales dey de su partido por sobreexposición en medios durante campaña por la dirigencia nacional., antes del proceso de selección de su partido, fue avalada por la mayoría de los Magistrados.En sentencias separadas,, el ejercicio periodístico para promover materiales con los aspirantes cuestionados y no considerarlos propaganda indebida.También fue así en el caso de las quejas en contra deEn los tres casos, sin embargo,, pero los otros cinco Magistrados hicieron mayoría en las sentencias propuestas por Indalfer Infante y Felipe Fuentes.En el caso del aspirante de Morena al gobierno de Chihuahua, el senador, el Magistrado ponenteque denunció el Partido Acción Nacional (PAN)., a la luz de lo que consideró libertad de prensa y libertad comercial de la empresa de comunicación que contrató esos mensajes para supuestamente promover una entrevista en un medio digital.En otra sentencia, los Magistrados de la Sala Superior avalaron la propuesta delque confirmó el desechamiento de una queja por presunta sobre exposición en medios y promoción personalizada dedurante el proceso de elección deNo controvirtió el quejoso el que las apariciones y entrevistas se hicieron al amparo de la labor periodística de quienes las promovieron, como señaló el INE.También, a propuesta del Magistrado Indalfer Infante,, pero presentada ante la Comisión de Honestidad y Justicia de Morena por el ciudadano Julio César Sosa López.El recurrente no combatió con datos, información y pruebas el desechamiento del órgano partidista que la consideró "frívola" por esas omisiones también.Ante la inconformidad de algunos ciudadanos por el requisito delde no ser mayor de 60 años para ser contratados como supervisores electorales (SE) y capacitadores, asistentes electorales (conocidos como (CAES) durante el proceso electoral federal en marcha, los magistrados delconfirmaron la medida, ante la pandemia por Covid-19 y protección de la salud de ese sector.que aspiraban a esos cargos en las juntas distritales ejecutivas de esas demarcaciones y que consideraron que con el requisito de edad contenido en la convocatoria respectiva, limitaban sus derechos.