Exoneran a Flavino Ríos por encubrir a Duarte

Flavino Ríos, ex Gobernador interino de Veracruz, libró los cargos de abuso de autoridad, incumplimiento de un deber legal y encubrimiento por favorecimiento luego de que un juez federal le otorgó un amparo definitivo contra las acusaciones en su contra.En una audiencia celebrada este viernes en los Juzgados Orales de Pacho Viejo, el juez Francisco Javier Hernández dio cumplimiento a la resolución del amparo federal 852/2018 en el cual se ordena dejar en libertad al ex funcionario duartista, por parte de un juzgado federal, sentencia avalada por un Tribunal Colegiado.Desde mediados del año pasado se modificaron sus medidas cautelares y se dictó prisión domiciliaria debido a la gravedad de su salud.En agosto, Ríos asistió a la audiencia de vinculación a proceso, en la que la Fiscalía del estado aportó pruebas para que sea nuevamente sujeto a medidas cautelares, como la prisión preventiva.Quién sucedió a Javier Duarte, ganó un amparo que fue ratificado por un Tribunal Colegiado de Circuito, en el que reconocieron violaciones a su debido proceso, como no permitirle incluir algunas pruebas a su favor, como tampoco la réplica de sus abogados.La acusación hecha por la Fiscalía General del Estado se basa en un par de testimonios que lo ubican en el aeropuerto de El Lencero, supuestamente ordenando ayuda a Javier Duarte para escapar.También posee un documento firmado por Flavino dirigido al encargado de la DGA, Alejandro Morales; solicitando "que se le dé todo el apoyo y las facilidades a Duarte".No obstante, el amparo liso y llano otorgado a Ríos advierte de varias omisiones, inconsistencias y vicios en su procesoEn marzo de 2018 Ríos dijo a medios que es inocente."Estoy tranquilo y voy a probar mi inocencia (...) la única llamada que tengo con Javier Duarte es el día 13 (de octubre de 2016) como a las 00:45 de la mañana que es cuando yo iba saliendo del Congreso del estado, de ahí no volví a saber nada de él", reiteró.Duarte dejó el Gobierno de Veracruz en octubre de 2016, cuando huyó del país por las acusaciones penales en su contra, y fue reemplazado de manera interina por Flavino Ríos, que solo ocupó el cargo durante mes y medio.A Flavino Ríos se le acusa de abuso de autoridad, incumplimiento de un deber legal y encubrimiento por favorecimiento.El ex Gobernador de Veracruz, Miguel Ángel Yunes, acusó a Ríos de haber ayudado a Javier Duarte a huir en un helicóptero el pasado 14 de octubre de 2016, el mismo día que la PGR giró una orden de aprehensión, aunque está se hizo pública hasta el 19 de octubre del mismo año.En mayo de 2017 pagó una fianza de 5 millones de pesos para obtener su libertad bajo fianza.Para que el ex mandatario interino pudiera salir de la cárcel de Pancho Viejo se le dictaron una serie de medidas cautelares como retirarle su pasaporte y que no saliera del Distrito judicial de Xalapa.