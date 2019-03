Exoperador de Duarte acusado de lavado es socio de Napo

José Juan Janeiro Rodríguez, operador financiero del ex Gobernador de Veracruz, Javier Duarte, y en su momento acusado por la PGR de lavado de dinero, es socio del Senador de Morena y líder sindical minero, Napoleón Gómez Urrutia y de su hijo Alejandro Gómez Casso, según publica Reforma.Janeiro es un abogado fiscalista que fue pieza clave en el diseño de las operaciones para lavar dinero a Duarte, actualmente preso en el Reclusorio Oriente, según la PGR.También está ligado a Gómez Urrutia por la sociedad con su hijo Alejandro Gómez Casso en la empresa AGC Trading, además de compartir el domicilio fiscal con la compañía Napale.En abril de 2015, Napoleón Gómez Urrutia creó, junto con su hijo Alejandro Gómez, Napale (Napoleón y Alejandro) en el ramo de construcción en general y con domicilio fiscal en Lord Byron 28, en Bosques de Chapultepec, el mismo domicilio del despacho de Janeiro, cateado por la PGR en 2016.AGC se presenta como una empresa que ofrece servicios de comercio exterior y tiene oficinas en la nueva Torre Punta-Reforma, en la Ciudad de México, y en la Torre Equus, en Valle del Campestre en San Pedro, Nuevo León.De acuerdo con la inscripción P-451376/2014 del Registro Público de la Propiedad en la CDMX, AGC fue creada el 14 de agosto de 2014 con un capital social de 10 mil pesos y como socios Alejandro Gómez Cossío con el 99 por ciento de las acciones y Janeiro Rodríguez con el uno por ciento.Según una copia certificada del folio mercantil 111608 de AGC Trading, con fecha del pasado 7 de marzo y confirmó que todavía se mantiene la sociedad Gómez Casso-Janeiro.Según el portal oficial de AGC Trading, Alejandro Gómez es el director y socio fundador y ha trabajado por más de 15 años en inversión extranjera y comercio internacional, apoyando a agencias gubernamentales y empresas privadas.Entre sus clientes destaca Arcelor Mittal, productor de acero, vinculada laboralmente con el sindicato de Gómez Urrutia.José Juan Janeiro Rodríguez, ha sido socio y cómplice en operaciones financieras del ex Gobernador Javier Duarte y de su esposa Karime Macías, pero también de personajes como Moisés Mansur Cysneiros, considerado el principal prestanombres del ex Mandatario veracruzano y del líder minero Napoleón Gómez Urrutia y su hijo Alejandro.Janeiro fue acusado por la PGR de delincuencia organizada, lavado de dinero y evasión fiscal, y ahora es "testigo colaborador".En 2017, Janeiro acordó con la Fiscalía General de la República (FGR) colaborar con información útil para castigar al ex Gobernador veracruzano, y de paso salpicar a otros cercanos a Duarte.Primero, entregó a la FGR información de operaciones bancarias por mil 390 millones de pesos, llevadas a cabo por la Administración de Duarte con diversos proveedores y empresas.Para la FGR, Janeiro es quizá el operador más importante de Duarte en el entramado financiero que permitió el desvío de recursos a través de empresas fachada y factureras.Por ejemplo, operó la compra de terrenos simulada por más de 439 millones de pesos en Campeche, con dinero que salió del erario de Veracruz.Janeiro, abogado fiscalista, declaró el pasado 2 de febrero de 2017 que Duarte contrató primero sus servicios para tratar de resolver un problema de comprobación contable por 350 millones de pesos del erario.El testigo afirmó que este dinero fue depositado por diversas dependencias del Gobierno estatal a cuentas de empresas fachada sin que mediara ningún contrato, licitación o contraprestación.El testigo contó a la FGR que, al final, ese dinero llegó al propio ex Mandatario y a su principal prestanombres, Moisés Mansur Cysneiros.Janeiro contó que, en 2014, Moisés Mansur Cysneiros -principal prestanombres de Duarte- le pidió que asumiera el control de los movimientos contables que realizaba el Gobierno estatal."Ante la insistencia, accedí a que se instalara una computadora en la que anteriormente era mi oficina, ubicada en la Calle de Lord Byron 28, en la Ciudad de México, misma que estaba conectada a un servidor por lo que no me era posible modificar dicha información", dijo Janeiro.En esa misma dirección fue constituida en 2015 la empresa Napale S.A. de C.V., con 99 por ciento de acciones para el líder minero Napoleón Gómez Urrutia y uno por ciento para su hijo Alejandro Gómez Casso.