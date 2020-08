Expande Sarah Paulson su terror

Escuchar Nota

“No sé si voy a actuar en ella, pero creo que voy a dirigir. Creo que puedo decir eso: dirigiré algo, no toda la serie, pero algún episodio”

“Escuché rumores de que en octubre, luego que en 2021... muchos rumores, pero ninguna certeza”

“Me dio la oportunidad de tener una espina dorsal del personaje a la cual acudir, en términos de hacia dónde quería ir con él. Mucho de la historia es previa (a la película y la novela en la que está basada), así que es una imaginación de cómo hubiese sido Mildred antes de llegar al hospital”

(AHS, como la conocen los fans).de la serie antológica, confirmó que también será parte del spin-off que alista su creador, Ryan Murphy., adelantó Paulson.Fue en mayo cuando Murphy anunció en Instagram el spin-off, que se dice será otra especie de show antológico, pero con episodios individuales sobre historias de fantasmas.Lo que parece que sí es un hecho es que Paulson formará parte del elenco de la décima temporada de AHS, tras ausentarse en la novena por cuestiones de agenda. Esta ocasión compartirá créditos con Kathy Bates, Leslie Grossman, Evan Peters, Lily Rabe y hasta Macaulay Culkin.En la tercera temporada de la laureada saga, luego de presentar las historias de O. J. Simpson y Gianni Versace, Paulson dará vida a Linda Tripp, quien grabó las charlas en las que Lewinsky relataba su amorío.Sin embargo, todas estas producciones están detenidas debido a la pandemia del coronavirus, y aún no hay fecha exacta para cuándo se retomen las grabaciones.“Dependerá del estado del mundo y, obviamente, California no atraviesa por su mejor momento en términos de cómo lidia con el virus. Ambas se grabarán en Los Ángeles. Estábamos a menos de dos semanas de iniciar Impeachment cuando todo cerró., compartió la actriz como parte de las actividades de Netflix en el Summer Television Critics Association.Paulson participó en el panel virtual de Ratched, serie también producida por Murphy y que funge como una precuela de la cinta Atrapado sin Salida (1975), protagonizada por Jack Nicholson y Louis Fletcher.Acompañada de Cynthia Nixon, Sharon Stone, Finn Wittrock, Sophie Okenedo y Jon Jon Briones, la ganadora del Emmy dio un primer vistazo de la historia, que seguirá a una joven Mildred Ratched antes de convertirse en la dictadora de un hospital siquiátrico donde practican experimentos poco éticos a los pacientes.“El gran plus está en que pude ver lo que para mí es una de las más grandes interpretaciones de la historia del cine: l. Tuve cero presiones (para el papel)., adelantó.