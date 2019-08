Expareja de Amy Winehouse ofrece en venta fotos íntimas de la cantante

Blake Fielder-Civil expareja de Amy Winehouse ofreció a la venta imágenes íntimas de la cantante al tabloide británico The Sun.“(Blake) intentó llegar a un acuerdo con The Sun el domingo después de que nos acercamos a él en busca de una historia diferente", denunció la publicación.Al parecer, el exmarido está muy dispuesto a contar verdades y ofrecer material de Amy a cambio de dinero, aunque The Sun no aceptó negociar con Fielder-Civil.“Pongan el precio... Tengo muchas fotos íntimas de Amy y yo. También les contaré todo lo que sucedió y hablaré sobre la familia, especialmente Mitch (Winehouse, el padre de Amy)", dijo al tabloide.Se sabe que Fielder-Civil planea escribir una autobiografía sobre su vida con la cantante utilizando un escritor fantasma.En tanto, la familia de Amy también teme que Blake tenga cuadernos de letras de canciones de la artista y que las publique o lucre con el material.