Experiencia, clave para evaluaciones positivas

Piedras Negras, Coah.- La experiencia sirve para tomar las mejores decisiones y ello se demuestra en las evaluaciones que emiten diferentes organismos, indicó el alcalde de Piedras Negras, Claudio Bres Garza.



Esto tras el reconocimiento positivo en estadística que se ha dado, tanto por Consulta Mitofsky como uno de los ediles mejor evaluados en todo México con el puesto 22, así como por parte de Inegi al colocar a Piedras Negras como el segundo gobierno municipal más efectivo según la percepción ciudadana.



“Un servidor pasó del 40 al 22 como alcalde, se siente bien, totalmente, pero en ese momento ya estoy pensando en la siguiente evaluación, porque lo que no queremos es que se prendan foquitos amarillos y luego rojos y entonces por eso las mediciones son la mejor herramienta para evaluar fríamente”, explicó.



Por otra parte, destacó que esto en adición, crean argumentos para traer más inversiones y empleos, lo cual se traduce en más competitividad en el mercado local y por ende mayor calidad.



“Que le puedes decir a la empresa, pues Piedras Negras tiene calificación AAA por Fitch Ratings, en seguridad es la frontera más segura del país, esas son las cartas de representación y referencia”, Bres Garza, aludió.



Finalmente, reiteró en cuidar lo que ya se tiene y no dormirse en los laureles estadísticos, sino seguir trabajando para conservarlas y así tener a Piedras Negras como una de las ciudades con menor riesgo en invertir.





El alcalde Claudio Bres reflejó un sentimiento de no conformismo, ya que si bien los números son alentadores en estas estadísticas, se debe seguir pensando en como mejorarlos año con año.