Experimentarán horror en línea

“Meter programación a una sala de cine no es viable y va completamente en línea, lo decidimos desde mayo”, dijo Edna Campos, directora del Festival Macabro.

“En abril nadie quería ceder películas para streaming, varios festivales importantes de género en Europa se cancelaron porque era cuando allá la epidemia estaba en su punto más alto, semanas después varias películas dijeron que sí a salir digitalmente”.



“Este año nuestra programación es variada, vienen películas de Francia, Alemania, Bélgica, India, Sudáfrica, nos alejamos un poco del terror anglosajón y nos abrimos a otros continentes; quisimos poner disponibles todas las películas desde un primer momento, porque es poco tiempo el que tenemos”, refiere Campos.

“Habrá charlas sobre expresionismo alemán y la presentación de Nosferatu en TV UNAM; el homenaje a El Esqueleto de la Señora Morales por su 60 aniversario, será por Canal 22”, dijo Campos.



Debido a la contingencia sanitaria, debido al coronavirus, de manera gratuita, y charlas con realizadores y especialistas estarán disponibles a través de Filmin Latino y las redes sociales del certamen y su página oficial, del 25 al 30 de agosto. El único evento externo que se realizará es una función de autocinema atrás del cine Villa Olímpica, al sur de la capital del país. Desde el primer minuto de festival estarán disponibles en línea más de 60 títulos, cada uno tendrá un tope de 3 mil visualizaciones en la semana. Entre las producciones se encuentran Clarita, que toca el tema de las posesiones; The curse of Valburga, ganadora en el Dracula Film Festival; la antología Deathdecember; la casi comedia Zombies en el Cañaveral, y las mexicanas El Diablo me Dijo que Hacer y Rendez-Vous, hecha en un solo plano secuencia. Habrá un homenaje al expresionismo alemán con la musicalización en vivo del filme restaurado El Gabinete del Doctor Caligary, el cual será difundido en la página de Macabro y sus redes.