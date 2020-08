Experimento sostiene que enjuague bucal protege del coronavirus

Escuchar Nota

"Hacer gárgaras con un enjuague bucal no puede inhibir la producción de virus en las células”, dijo Toni Meister, de la Universidad Ruhr de Bochum.



, el cual provoca la enfermedad Covid-19 que ha cobrado miles de vidas en todo el mundo.Virólogos de la Universidad Ruhr de Bochum, junto a colegas de las casas de estudios de Jena, Ulm, Duisburg-Essen, Nuremberg y Bremen, sostuvieron que algunos de estos productos comerciales pueden desactivar el virus, según el experimento de cultivo celular.El estudio publicado en Journal of Infectious Diseases sostiene en estudios de pacientes de Covid-19 se han podido detectar cargas virales elevadas en la orofaringe, región que nace en la porción más posterior de la boca, por lo que el uso de enjuagues bucales podría ayudar a reducir brevemente la carga viral.La investigación encabezada por Toni Meister, Stephanie Pfänder y Eike Steinmann, de la Universidad Ruhr de Bochum, destaca que el uso del enjuague bucal pposiblemente reduzca la transmisión del coronavirus, mas no se debe caer en confusión, pues estos líquidos no son adecuados para tratar una infección por Covid-19 o para protegerse de contraer el virus.Para la investigación fue que los expertos emplearon ocho diferentes enjuagues bucales que están disponibles en tiendas de Alemania. Cada uno lo mezclaron con partículas del virus y una sustancia que simulaba el efecto de la saliva en la boca, los cuales se agitaron durante 30 segundos.Para evaluar la efectividad, los investigadores trataron las suspensiones de virus utilizadas en paralelo con medio de cultivo celular en lugar de un enjuague bucal antes de agregarlas al cultivo celular.Todas las preparaciones probadas redujeron el título de virus de forma inicial, pero tres lo redujeron al punto que no se pudo detectar ningún rastro del coronavirus después de 30 segundos de exposición.No obstante dar a conocer estos resultados, los científicos a cargo de este estudio insistieron que estas sustancias no se deben emplear para tratamientos contra el Covid-19.El virólogo alemán reconoció que el enjuague bucal podría reducir temporalmente la carga viral de donde proviene el mayor potencial de infección, lo cual es importante en la atención llevada a cabo por dentistas y por las primeras labores médicas de los pacientes con Covid-19.La casa dde estudios indicó en un comunicado que se deben realizar más estudios para investigar si este efecto se confirma en la práctica clínica y cuánto dura.