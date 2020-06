Experto en psicología responde: ¿por qué la gente no se queda en casa?

Escuchar Nota

“Ahí tenemos los ejemplos de países donde la gente ha sido respetuosa de las indicaciones, son los primeras naciones que han salido del problema, y que la han estado librando bastante bien, pero también están los que al igual que nosotros, no han acatado las restricciones, y están en el mismo nivel de problema que tenemos nosotros”.



“Necesitamos cambiar nuestros hábitos cotidianos y entender que la antigua normalidad ya no existe, que ahora tendremos que adaptarnos a una ‘nueva normalidad y concientizarnos en cambiar los hábitos cotidianos para resguardarnos y resguardar a nuestras familias, a nuestra gente querida”.



Cuestionado sobre la actitud de muchos ciudadanos en lo general, y de muchos jefes y jefas de familia que se han relajado totalmente y que se han lanzado a la calle, sin ningún tipo de protección y sin guardar la sana distancia, como si ya hubiera quedado atrás la pandemia, el, asegura “no tenemos suficiente conciencia del peligro”.El Maestro de la, asegura “se trata de uno de los grandes problemas, porque parecer ser que alrededor no pasa nada, y que podemos recuperar nuestros antiguos hábitos de vida, y esto va a resultar fatal, porque se puede presentar un repunte muy fuerte que nos va a exigir detenernos y volver a encerrarnos”, expresa el experto.Expone que esa actitud de romper ya las disposiciones y estar generando reuniones y convivencias, que hoy por hoy resultan sumamente peligrosas, “tiene mucho que ver con la información y la disposición de cada persona, pero si lo que mas falta es conciencia en la población, para disminuir o cambiar nuestros hábitos de placer”, mismos que dijo tendremos que aceptar que ya cambiaron, que ya no pueden ser los mismos.Al insistir en la posición de rebeldía o de incredulidad que asume mucha gente, que aun viendo que estamos en el Pico de la Pandemia, insiste en decir ‘no es cierto’ o bien ‘no nos pasa nada’, el reconocido psicólogo expresa : “es una cuestión de educación, no hemos sido lo suficientemente cuidadosos en la enseñanza de respeto a la autoridad y su congruencia”.Gutiérrez Montenegro dijo que todos debemos asumir nuestra responsabilidad individualmente “y en la medida que podamos ceder al otro, entender que el otro se puede contagiar por nuestra actitud, en esa misma medida, como sociedad en conjunto vamos a salir adelante, como función de social de ayuda a la comunidad, de lo contrario, todo esto se va a complicar”