Expertos captan sorprendentes imágenes del ojo del huracán Teddy

Escuchar Nota

You know that scene in Titanic where Rose throws the necklace back into the ocean? This is like that but also there’s a hurricane eye and a @USAFReserve aircraft and science.



Here are some highlights from our flight into Hurricane #Teddy today. pic.twitter.com/wpUlrqqGh9 — Hurricane Hunters (@53rdWRS) September 18, 2020

It’s the — eye of the #Teddy, it’s the thrill of the flight



The hurricane had a well-formed eye for Capt. Garrett Black & co. to fly through today! pic.twitter.com/sAwujIYv64 — Hurricane Hunters (@53rdWRS) September 18, 2020

View of the eye of #HurricaneTeddy. NESDIS and AOML scientists performed a research mission to study and validate the strongest surface winds in the storm this morning. Learn more about the experiments here: https://t.co/Lj646cOxq3 pic.twitter.com/LlwRG36uJH — HRD/AOML/NOAA (@HRD_AOML_NOAA) September 17, 2020

El triángulo de las Bermudas y el ojo de .....Teddy.@UWCIMSS pic.twitter.com/nFhFrFF310 — Jorge Álvarez (@JAL495588X) September 19, 2020

Imagen ominosa muestra para Venezuela la presencia del huracán #Teddy, pero su trayectoria lo aleja en dirección NW hacia las #Bermudas. Teddy se intensifica rápido, vientos de 85 kt, muestra mejor organización y exhibe ojo rasgado. Teddy afectará a Venezuela en forma indirecta. pic.twitter.com/sOOsdMVmUl — Esteban Perdomo (@EstebanWXcast) September 16, 2020

UnosEl huracán Teddy, el cual, ha llamado la atención de los cazahuracanes del la Fuerza Aérea de Estados Unidos, quienes fueron en búsqueda del ciclón y entraron en él.Por otra parte, los investigadores de latambién compartieron en Twitter una foto del ojo del huracán Teddy, ya que el 17 de septiembre acudieron a monitorear el fenómeno meteorológico para medir la velocidad del viento de la tormenta y analizar otros datos.Aunque el huracán Teddy se encuentra cerca de las costas de Quintana Roo, de acuerdo con la, éste no implica un riesgo para el territorio nacional.