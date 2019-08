Expertos da consejos para apps de citas

Mi hermana: mira Adrian me encontré este nene en tinder ...

Yo: deja verlo

Mi hermana: pero no es pa que me lo quites...



Mama: pic.twitter.com/CzA5SWVurk — Adrian Batlle (@original_tanman) August 20, 2019

Todos los que alguna vez hayan recurrido a aplicaciones de citas como Tinder saben que no todo ese lo que parece en la web. Desde que la apps se volvieron conocidas, a fines del 2012, miles de historias ha surgido sobre gente que se ha sentido defraudada por gente que miente en su perfil. Ya sea por gente que sube fotos de otra persona o que cuenta información falsa o engañosa, muchos tienen miedo ha un "catfishing", como se dice en inglés a mentir un tu perfil pretendiendo ser otra persona.De hecho, esta es una de las mayores preocupación de los usuarios de las aplicaciones de citas según reportan las mismas aplicaciones. En honor al día mundial de la fotografía (19 de agosto), la exclusiva aplicación de citasllevó a cabo una investigación de más de 1.000 personas que están buscando pareja activamente y descubrió que el 41 por ciento teme que su cita no se vea igual en la vida real que en su foto de perfil de la aplicación.Por esto, David Vermeulen, CEO de, le aconseja a los solteros que usan su aplicación que sean honestos y que se aseguren que las primeras impresiones cuenten.Vermeulen, que creó su aplicación en Holanda después de salir de una relación amorosa y no tener éxito usando sitios o aplicaciones de citas, recomendó a aquellos que buscan actualizar su perfil que obtengan una foto que llame la atención, argumentando que lo más importante era presentarse de una manera honesta y directa. Sugirió que las mujeres usen el cabello suelto mientras que los hombres se vean bien arreglados y limpios, aunque algunos deberían mostrarse más informales dejándose ver con un "poco de barba bien cuidada"."Las primeras impresiones lo son todo", dijo en una entrevista con el periódico británico Daily Mail. "Tu foto de perfil principal debe mostrar claramente tu rostro, ser de buena calidad y tener una iluminación decente", aconsejó. La importancia de esta primera impresión es muy importante, dijo Vermeulen, por solo tienes la atención de alguien por unos pocos segundos antes de que deslice su dedo hacia uno o otro lado y quedes descartado o elegido.El CEO añadió que lo peor que uno puede hacer es subir fotos con lentes de sol,haciendo morisquetas o selfies sin camisa en el gimnasio o en el baño. Además, recomendó evitar los filtros: "la gente quiere ver tu verdadero rostro". Pide que recuerden que las fotos sirven para mostrar un pequeño vistazo de tu vida pero no para contar toda tu historia. "Realmente lo que más ayuda es mostrar tu lado divertido y subir alrededor de cinco o seis fotos."La experta en modales, Jo Bryant, habló sobre el fenómeno de: "Fingir ser alguien que no eres es engañoso, hiriente y una pérdida de tiempo para todos los involucrados. Muéstrate de la mejor manera posible, pero asegúrate de que tus fotos de perfil se vean como tú." La ex editora recomienda no usar fotos poco realistas, filtros exagerados o imágenes demasiado viejas (de más de tres o cuatro años). Bryant dice que esto "aparecerá engañoso, o será una decepción, si se encuentran en la vida real".