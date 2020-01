Expertos de España y Nuevo León darán terapia en Colegio Cervantes

“Buscamos a expertos a escalas nacional e internacional para brindar apoyo emocional a los menores; entramos en comunicación con la Universidad de Salamanca, en España, de la que tomamos lineamientos generales.



“La experiencia (en Monterrey) fue buena en el sentido clínico, se pudieron prevenir complicaciones; el Colegio Americano sigue funcionando y en general la sociedad, los niños, están bien. Algunos tienen secuelas médicas lógicas, pero en general están bien.



“La idea es evaluar la situación, proteger los derechos de los niños, de las familias, y atender al personal docente y a quien lo requiera. Vamos a trabajar en grupos”, explicó.

Especialistas de lay debrindarándonde ocurrió un tiroteo, en Torreón.Atenderán a 2 mil integrantes del Colegio Cervantes,, por el estrés postraumático causado tras elEn dicho plantel, el, activó el Protocolo Naranja para la atención de estrés postraumático de la comunidad, por lo que suspenderán clases por tres días.El funcionario indicó que el Colegio Cervantes solo abrirá para estas labores, además de que mantendrán activos los números telefónicos de emergencia y las líneas de vida las 24 horas.Detalló que, psiquiatra de Nuevo León queen su estado natal, encabezará los trabajos.Cantú Garza comentó que los grupos de trabajo emocional estarán conformados por psicólogos y psiquiatras que estarán atentos a factores comoPuntualizó que no deben tratar a los alumnos como enfermos, sino darles apoyo emocional debido a que estuvieron sometidos a una situación de estrés.Asimismo, ely lalocales continuarán con sus protocolos de atención y fortalecerán los programas de ayuda a los afectados.Laanunció que a partir de mañana arranca el operativoeny que más tarde se extenderá a todo el estado.Se aplicará de manera aleatoria porque no se cuenta con los policías para cubrir todos los planteles, por lo que se requerirá el apoyo de los padres y el personal docente.El subsecretario de Atención de Emergencias de la secretaría de Salud,, indicó que también se estudia laLlamó a los padres de familia a estar, como agresividad o falta de apetito, a fin de que canalizados para su atención especializada.Varela Cortés descartó que la medida sea “una agresión al menor” y confió en el reforzamiento de estas acciones con el objetivo de que esta tragedia no se replique en otros colegios.Por separado, el, también hizo oficial el operativo Mochila Sana y Segura en el municipio.Luego de una reunión de trabajo anunció la capacitación de docentes y padres a fin de que de manera cotidiana puedan realizar acciones en beneficio de los alumnos y de las instituciones.