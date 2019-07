Explica ‘Chicharito’ su nuevo estilo

Javier Hernández comentó que la nueva forma de expresarse en entrevistas, redes sociales o su video blog se tratan de su personalidad, pero nada de lo que dice ha sido mentira."Esa es mi personalidad. Es una parte que me gana en muchos momentos, es la pasión. Puedo entender que la gente lo pueda sacar de contexto y puedan aprovechar", dijo el "Chicharito" en una charla que subió a su canal Diego Dreyfus, su coach personal."Lo único que intentaba explicarle es que esos datos que di... No puedo decir que no tengo dinero, que no he sido exitoso porque estaría mintiendo. Ni que tampoco tengo fama. En mi vida fui tan afortunado y sigo siendo de vivir esas cosas pero cuando las he logrado sé que no vine a la vida a eso. Es lo que he aprendido, vine a algo más".El jugador del West Ham United descartó que las grabaciones de su video blog, u otras actividades en las que se ha inmerso recientemente, no interfieren con sus responsabilidades dado que todo lo realiza en su tiempo libre.Hernández confesó que tuvo una "adolescencia tardía" y una de las maneras en lo que lo expresó fue pintándose el cabello."Crecí muchísimo internamente. Eso por consecuencia, al exterior han habido varios cambios. Tenía miedo a ser yo mismo, a romper el status quo, lo que sentía, quería hacer otras cosas que no me atrevía", agregó.