Explican aguinaldo de legisladores; ganan más de 3,500 al día

"Con peras y manzanas...a ver si se entiende, si no se entiende es pura mala leche", dijo al iniciar su explicación.



El presidente de la, defendió con un pizarrón la asignación de 140 mil pesos de aguinaldo para los legisladores.En conferencia de prensa, explicó que los diputadosPara calcular el aguinaldo, esta última cifra se multiplica por 40, lo que da un monto de 140 mil 504 pesos de aguinaldo, mostró con el pizarrón.El legislador de Morena justificó que laes la que otorga los 40 días de aguinaldo a los funcionarios públicos y que es libre de impuestos.Aseguró que la dieta no ha aumentado ni aumentará en 2020.En su explicación, Delgado no aclaró nuevamente por qué se decidió aumentar en el rubro de aguinaldo para el 2020, en las remuneraciones de los Diputados, la cantidad de 71 mil 075 pesos, lo que rebasa los 40 días., Delgado insistió en que el aguinaldo de los diputados seguirá siendo de 140 mil 504.El legislador en su explicación no respondió a la pregunta de que si no se le estaba dando la vuelta a, pasando una prestación sin pago del ISR al rubro del aguinaldo.Dijo que la Cámara se encargará de retener el impuesto de los diputados.no reciben prima vacacional ni quinquenal, ni ayuda para despensa, ni los seguros de vida, de retiro, gastos médicos, de separación individualizado ni de riesgo.